Kautovi před draftem operovali srdce. Budu mít klid, doufá talent

Pardubický hokejový útočník Martin Kaut se zhruba týden před draftem NHL podrobil avizované operaci srdce. Osmnáctiletý talent podstoupil úspěšný zákrok v pražském IKEMu, do péče uznávaného odborníka Jana Pirka se musel svěřit poté, co při nedávné lékařské prohlídce před fyzickými testy adeptů na NHL u něj lékaři zjistili nespecifikovaný problém.

"Podstoupil jsem operaci srdce a jsem rád, že dopadla dobře. Za chvíli pojedu domů, příští týden mě čeká draft do NHL," vzkázal Kaut na sociálních sítích.

Šikovný útočník se chystá na sledovanou volbu talentů, která se uskuteční 23. června v Dallasu. Kvůli čerstvě zjištěnému problému se srdcem nemohl nedávno v zámoří podstoupit fyzické testy, v tradiční přípravě na draft stihl absolvovat jen pohovory s kluby NHL. "Našli mi určitý problém se srdíčkem. Byl jsem ubezpečen, že nejde o nic vážného. Mělo jít v podstatě o rutinní zákrok, nic složitého," řekl Kaut v minulém týdnu serveru hokej.cz.

"Bylo mi řečeno, že kdybych byl normální člověk a ne vrcholový sportovec, mohl bych v klidu žít až do smrti. Ale hrát s tím dál hokej, to by bylo určité riziko. Hlavní je, že mi na to přišli a po nutném zákroku budu mít klid," dodal tehdy.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou v minulé sezoně debutoval v sedmnácti letech v extralize, v uplynulém ročníku odehrál 45 zápasů s bilancí 12 gólů a devět asistencí. Se seniorskou reprezentací absolvoval celou přípravu na mistrovství světa v Dánsku a až v dějišti se nevešel na konečnou soupisku.