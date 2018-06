Blues lákají ruského bombarďáka. Může být jako Jágr, říká manažer

Kdo si prohlédne listinu úspěchů jedničky draftu z roku 2001 musí být ohromen. Je v ní olympijské zlato, dva tituly mistra světa, dvě výhry v KHL a také koruna střelců v NHL. A k tomu dvě "obyčejná" druhá a třetí místa ze světových šampionátů. Kovalčuk skutečně není jen jeden z mnoha. A nikdy nebyl.

Bohužel tak trochu vyčníval i svou povahou, a když před lety oznámil konec kariéry v NHL jen proto, aby si vydělal více v Rusku, všechny tím zaskočil. Hlavně vedení Devils, které s rodákem z Tveru podepsalo lukrativní smlouvu až do roku 2025 a nechalo kvůli němu odejít i Zacha Pariseho.

Leckdo si pak myslel, že jeho návrat bude téměř nemožný, ale vůbec to tak nevypadá. Generální manažer týmu St.Louis Doug Armstrong to řekl za všechny a docela dost jasně.

„Stále se snažíte posílit vlastní mužstvo," vysvětlil v rozhovoru pro St. Louis Post-Dispatch. „Je to samozřejmě riziko sahnout po někom v takovém věku, ale třeba bude jako Jaromír Jágr, třeba začne zpomalovat až kolem 41 let. Anebo se vrátí a vůbec mu to nepůjde," varuje.

Takže je to jasné, Kovalčuk je prostě lákadlo. Dá se to pochopit, v KHL hrál co mu stačilo, a to ještě není jasné, kolik mu doopravdy zbylo v těle energie. A zámoří si ho pamatuje jako dominantního borce, na kterém může stát tým. Jasně, naposledy se to stalo v roce 2013, ale co na tom? Za dobrou cenu by se to riziko asi unést dalo.

Smlouvu může dle podmínek hráč podepsat až 1. července, ale dohodnout s klubem se může už teď. „Zatím se nic neděje, ale mluvili jsme s jeho agentem, abychom zjistili, jestli by zájem nebyl oboustranný," pokračoval Armstrong.