Ceny NHL: Nejužitečnějším hráčem je Hall, zástupci Vegas brali čtyři trofeje

Do tříčlenné nominace na Hart Trophy se ale McDavid nedostal, takže bylo dopředu jasné, že nezopakuje kralování z loňska. V hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů o Hart Trophy kraloval šestadvacetiletý Hall, který dovedl New Jersey k účasti v bojích o Stanleyův pohár poprvé od roku 2012.

Vytvořil si osobní maxima s 93 body, 39 góly i 54 asistencemi ze 76 utkání. Suverénně ovládl produktivitu Devils, druhý Nico Hischier měl 52 bodů. V nominaci spolu s ním byli Anže Kopitar z Los Angeles a Nathan MacKinnon z Colorada.

VIDEO: Hall se stal prvním držitelem Hart Trophy v historii New Jersey

Taylor Hall is the first Hart Trophy Award winner in #NJDevils history! pic.twitter.com/rUzRBozaIL