Kovalčuk poprvé trénoval s Kings. NHL prý dost zrychlila, říká kanonýr

Před rokem se zdálo, že šampionům NHL z let 2012 a 2014 definitivně dochází dech. Klub dvakrát ze tří let nepostoupil do play off, kapitán Anže Kopitar měl za sebou nejhorší sezonu kariéry, fantom Jonathan Quick byl čím dál více zraněný, Dustin Brown dávno nebyl tou hrozbou, co dříve a klub zkrátka potřeboval nový impuls.

Jenže na přestavbu ještě vedení mužstva nechtělo přistoupit a dobře udělalo. Kings se v dalším roce zmátořili a i když v play off vyletěli s Las Vegas a ve čtyřech zápasech dali jen tři góly, nejsou na odpis. Tříletá smlouva na 18,75 milionu dolarů s Kovalčukem to dokazuje.

Vedení kalifornského klubu hlavně doufá, že autor 417 branek v NHL jich ještě hodně přidá. Střílení gólů totiž nebylo pro Kings problémem jen v play off, v základní části klub dával průměrně jen 2,89 gólu na zápas a zařadil se tak na šestnácté místo v soutěži.

Pro Kovalčuka by to naopak problémem být nemělo, v tuto chvíli je totiž řeč o muži, který byl v posledních dvou sezonách s dvaatřiceti a jedenatřiceti góly nejlepším střelcem celé KHL. Jenže Rusko je přece jen něco jiného, než Amerika. V NHL dokázal Rus před lety vyhrát Maurice Richard Trophy, ale posledních pět let soutěž nehrál...

"That's your goal, to score goals." - Ilya Kovalchuk pic.twitter.com/pEMFub5kFa — LA Kings (@LAKings) September 10, 2018

„Nicméně moje příprava byla vlastně stejná, jako vždycky. Hodně jsem běhal, ve fitku jsem toho hodně nazvedal a snažil jsem se dělat dost silových cvičení. S bruslením jsem začal letos dříve, a to proto, že všude říkají, jak NHL hodně zrychlila," vysvětlil pro NHL.com.

Kovalčuk byl vždycky rychlík, ale sám moc dobře ví, že nemládne a hráči s jeho parametry (190 centimetrů a 104 kilogramů) už dávno nejsou v lize trendem. Teď je třeba být silný a hbitý. Kovalčuk si ale věří. Že to zvládne ho ujistil Alexander Radulov, který vystřídal KHL za NHL před dvěma lety a dařilo se mu jak v Montrealu, tak v Dallasu.

„Kolik dám gólů vám nedokážu říct, nejsem jasnovidec," usmíval se při zvídavých dotazech žurnalistů. „Dřel jsem co to šlo a těším se na všechny kluky. Nikdy jsem třeba nehrál s takovým borcem, jako je Kopitar, takže jsem vážně nadšený," dodal.