První zápas a hned gól. Nevěděl jsem, co mám dělat, radoval se Lauko

Jedna část týmu Bruins je v současnosti v Číně, kde ji po sobotním utkání v Šen-čenu čeká ve středu odveta v Pekingu pro Calgary Flames. Lauko, kterého Boston draftoval letos ve třetím kole na 77. místě, dostal příležitost v domácím zápase proti Washingtonu a gólem v 18. minutě pomohl k výhře 2:1 po samostatných nájezdech.

Z pozice mezi kruhy otevřel skóre zápasu. Jeho první pokus zblokoval obránce Aaron Ness, ale napodruhé už chomutovský odchovanec překonal brankáře Pheonixe Copleyho mezi betony. "Jo, bylo to dobré - ten pocit potom. Ani jsem nevěděl, co mám dělat. Bylo to takové: 'Ó můj bože, dal jsem gól, co teď mám dělat.' Byl to hezký pocit," řekl Lauko klubovému webu.

Zařadil se do čtvrté formace s Joonou Kopannenem a Marcelem Noebelsem. Na ledě strávil 14 minut a 21 sekund. Dostal šanci se předvést i v nájezdech ve třetí sérii. Neuspěl, ale nemuselo jej to mrzet, protože k výhře Bruins stačila trefa Dantona Heinena z první série.

The 18-year-old @jakub_lauko scored his first professional goal to get the #NHLBruins going in the shootout victory. pic.twitter.com/EZO8q2guA2 — Boston Bruins (@NHLBruins) September 16, 2018

"Hrál dobře. Bojoval a na osmnáctiletého kluka neměl žádný problém. Samozřejmě je bonus, že dal gól, ale jde i celkově o jeho hru, kterou předvedl. Odehrál dobrý zápas. Působil klidně, na to že to byl první zápas. Vypadalo to, že není nervózní," chválil Lauka asistent trenéra Joe Sacco.

Boston se bude po kempu rozhodovat, kde bude pro Lauka nejlepší strávit nadcházející sezonu, aby nadále hokejově rostl. V české extralize má na kontě 85 zápasů a 14 bodů za šest branek a osm asistencí. Jednou z variant je i pokračování v dresu Chomutova.

Lauko by ale rád hrál v Severní Americe. "Budu se snažit, jak nejvíce umím. Snažím se tady učit na ledě i mimo něj. Doufám, že tu v sezoně zůstanu - tady nebo v Providence. Chci hrát v Americe," uvedl Lauko, který zatím s Bostonem nemá kontrakt.