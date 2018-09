Jaškin skóroval, Zadina opět bodoval a přispěl k výhře Detroitu asistencí

Osmnáctiletý Zadina, jehož si Detroit vybral v letošním draftu jako šestého hráče v pořadí, přihrál ve 25. minutě na gól další naději Michaelu Rasmussenovi. Kanadský útočník, který byl před rokem devítkou draftu, střelou z levé kruhu vyrovnal na 1:1.

Zadina po čtvrtečním debutu proti Chicagu (4:2) nastoupil i ve třetím duelu za sebou. V sobotu se podílel brankou už ve třetí minutě na domácí výhře nad Bostonem 4:3 v prodloužení. V prvním vystoupení venku strávil Zadina na ledě 16 minut a 33 sekund, opět hrál přesilovky a jednou vystřelil na branku.

V duelu se představili čtyři Češi - v obraně Red Wings Filip Hronek a Libor Šulák a v útoku Pittsburghu Dominik Simon.

Jaškin si ve třetí letošní přípravě připsal druhou branku. V Columbusu se po 76 vteřinách závěrečné části prosadil v přesilové hře, když z levého kruhu překonal Sergeje Bobrovského. Mezi střelce se zapsal už v úterý, kdy rovněž proměnil přesilovku, ale prohře v Dallasu 3:5 tehdy nezabránil. V sestavě Blues v Columbusu nechyběl také Adam Musil a za domácí hrál Lukáš Sedlák.

