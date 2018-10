Nejhezčí gól prvního dne NHL? Hertl proškolil beka a v oslabení zakončil

Dvaaosmdesátý gól Hertlovy kariéry dal San Jose ve středeční bitvě slušnou naději. Odchovanec Slavie totiž v závěru druhé části hry zvýšil ranou pod víko na 2:1, ale bylo to poprvé a naposledy, co Sharks vedli. Ještě v pokračující přesilové hře totiž srovnal Rickard Rakell a domácí už se do hry nedostali.

VIDEO: Takhle vypadal Hertlův gól

„Tady jsme jim vzali vítr z plachet. Jejich fanoušci je hnali a dostat gól v oslabení není pro psychiku nic příjemného. Naštěstí nás náš gól nasměroval k výhře," vykládal autor gólu na 4:2 Jakob Silfverberg.

Utkání bylo velkou premiérou pro obránce Erika Karlssona, ale švédský defenzivní mág nezažil nejlepší zápas. Za necelých 27 minut zapsal dva záporné body a jen jednou vystřelil na bránu. Žádné góly, žádné asistence a hořká porážka k tomu. „Byl to první zápas, zapracujeme na tom," řekl obránce a pochválil soupeře.

Ducks přijeli do San Jose výrazně oslabení. Zhruba pět měsíců bude chybět zraněný Corey Perry, na poslední chvíli byl kvůli otřesu mozku vyřazen ze sestavy střelec Ondřej Kaše a k dispozici nebyli ani Ryan Kesler s Patrickem Eavesem a Nick Ritchie, který nemá podepsanou smlouvu. To je kupa gólů a zkušeností a na produktivitě to bylo poznat.

Jenže i když v sestavě Anaheimu tři útočníci naskočili v NHL úplně poprvé a celkem Ducks vyprodukovali jen patnáct střel na bránu, byla z toho výhra. Velký dík patří maskovanému muži Johnu Gibsonovi. „Byl výborný, dneska držel celý klub," chválil ho v rozhovoru pro NHL.com trenér Randy Carlyle.

Kritika naopak míří na hlavu jeho soka Martina Jonese. Ten inkasoval poprvé už po 46 vteřinách hry, kdy ho ve svém prvním zápase NHL propálil z brejku zelenáč Max Comtois a na jeho vrub pak jde i vítězná trefa Brandona Montoura ze 49. minuty. Takové nahození by si gólman jeho kvalit měl pohlídat...

VIDEO: Sestřih utkání San Jose - Anaheim