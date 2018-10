Carolina má první výhru i bez Mrázka, San Jose vyhrálo na ledě Los Angeles

Mrázek chytal včera proti New Yorku Islanders, ve kterém inkasoval dvakrát z dvaceti střel a připsal si prohru. Ostravský rodák je při zranění Scotta Darlinga dočasně brankářskou jedničkou, ale trenér Rod Brind ́Amour rozložil zátěž dvou zápasů ve dvou dnech a upřednostnil Curtise McElhinneyho, jehož klub získal před třemi dny z listiny volných hráčů.

Pětatřicetiletý gólman, který působil čtyři roky v Columbusu (2013 až 2017) se proti svým bývalým spoluhráčům vytáhl a kryl 31 střel. Překonal ho pouze Brandon Dubinsky, který z dorážky vyrovnal.

VIDEO: Sestřih utkání Columbus - Carolina

Pod úvodní gól zápasu se podepsal asistencí Alexandr Svečnikov, dvojka posledního draftu, který zaznamenal v osmnácti letech první bod v NHL. Nerozhodný stav zlomil ve 27. minutě Sebastian Aho, který v poslední třetině připravil gól pro Micheala Ferlanda. Zpečetil tím první výhru Brind ́Amoura v roli hlavního kouče.

Nečas opět nastoupil ve středu třetího útoku, na ledě strávil jedenáct minut a šanci dostal i v přesilové hře.

Kovalčuk se vrátil porážkou

San Jose vedlo už ve 14. minutě o dvě branky po trefách Tima Meiera a Evandera Kanea. Los Angeles ale na přelomu první a druhé třetině vyrovnalo díky gólům Anže Kopitara a Tylera Toffoliho. Poté se oba brankáři překonávali a o výhře hostů rozhodl až v čase 62:54 Kevin Labanc. Jeho spoluhráč Tomáš Hertl mohl prodloužení odvrátit, ale v poslední minutě základní hrací doby zahodil gólovou šanci.

VIDEO: Sestřih utkání Los Angeles - San Jose

Kovalčuk nastoupil v elitní formaci, ve své premiéře za Kings odehrál 22 minut a nebodoval. Nyní pětatřicetiletý útočník hrál NHL naposledy před pěti lety v New Jersey, se kterým ale přerušil stomilionovou smlouvu a odešel do KHL, kde oblékal dres Petrohradu. Ruský kanonýr má své sbírce titul mistra světa i olympijského vítěze a ke vstupence do Triple Gold Clubu mu chybí jen výhra ve Stanleyovém poháru. To Kovalčuka láká, i proto se rozhodl vrátit, a když se v létě stal nechráněným hráčem, kývl na nabídku Los Angeles.

Výsledky:

Columbus - Carolina 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 13. Dubinsky - 2. Martinook, 27. Aho, 46. Ferland. Střely na branku: 32:35. Diváci: 18.306. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Aho, 3. Ferland (všichni Carolina).

Los Angeles - San Jose 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 18. Kopitar, 21. Toffoli - 10. Meier, 14. Kane, 63. Labanc. Střely na branku: 21:33. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Labanc (San Jose), 2. Quick (Los Angeles), 3. Kane (San Jose).