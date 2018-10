Vrátí se show do Česka? Příští ročník NHL by mohl odstartovat v Praze

PHILADELPHIA FLYERS

Jeden z horkých adeptů na pražskou misi. V klubu momentálně působí Jakub Voráček, Radko Gudas a Michal Neuvirth, první dva jmenovaní mají navíc smlouvu i na příští sezonu. A vidět v akci nejproduktivnějšího českého hráče uplynulé sezony? To už je pořádné lákadlo. BOSTON BRUINS

Je mladý, populární a má před sebou velkou budoucnost. David Pastrňák se postupně stává hlavní tváří českého hokeje, v reklamách vystupuje po boku těch největších hvězd. Kromě něj a Davida Krejčího je v klubu i řada slovenských hráčů, kteří by mohli přilákat fanoušky zpoza východní hranice. DALLAS STARS

Proč se stále upínat na východ? Dosud jediným týmem Západní konference, který zavítal do Česka, zůstávají Coyotes, v roce 2010 ještě pod hlavičkou Phoenixu. Navázat by na ně mohl Dallas s Radkem Faksou a Martinem Hanzalem, vedle nich obléká dres Stars také obránce Roman Polák. WASHINGTON CAPITALS

Dotáhnout do Česka letošního šampiona, by byla pořádná fuška, nicméně i zde by mohla hrát roli česká klika. Michal Kempný se po výměně z Chicaga prosadil do sestavy Capitals, své místo konečně chytil i Jakub Vrána, nově zde přibyl také Dmitrij Jaškin. Ovečkin a spol. by jistě táhli. CAROLINA HURRICANES

Hurikán v Česku? Klid, můžete zase vylézt ze sklepa, nejde o větrnou pohromu, ale o tým NHL. Ten v loňském draftu ukázal na Martina Nečase, letos v létě si při hledání nového brankáře vybral Petra Mrázka. Pokud se české duo udrží v Carolině, mohli by se za rok klidně ukázat v Praze.