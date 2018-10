Bez McDavida ani ťuk, 240 minut. Rekord ukázal jeho nepostradatelnost

Ve Winnipegu se psala historie, hokejová superstar Connor McDavid zase řádil.

Proti Jets vstřelil dva góly a na další dvě trefy nahrál. Čtyři body ale ještě nejsou v podání kanadského expresu nic extrémně dechberoucího. Čtyřnásobný zápis do statistik v posledním zápase je výjimečný především z jiného hlediska.

Až do vítězného prodloužení v hlavním městě provincie Manitoba měl Edmonton v tabulce vstřelených gólů za dosavadní průběh sezony napsanou číslovku 9. Za 240 minut (jinými slovy základní hrací doby čtyř zápasů) je to pro tým NHL spíše podprůměrný počet. Pokud se ale na onu devítku podíváme jinou optikou, zjistíme něco naprosto nevídaného.

Pod všemi devíti góly byl totiž buď samotnou trefou či asistencí podepsán Connor McDavid. Nepostradatelnost mladého kapitána je patrná již dlouhou dobu, nyní řečí čísel vyplavala na povrch v celé svojí kráse. Po čtyřech zápasech se Kanaďan může pyšnit bilancí 4+5.

První gól sezony, na němž nenaleznete otisky McDavida, dal za Edmonton v prodloužení po pěkné akci Darnell Nurse. Hlavním hrdinou byl však opět muž s „céčkem“ na hrudi, který podílem na prvních devíti gólech Oilers v aktuálním ročníku NHL stanovil nový rekord.

„Je to pozoruhodné a nepřekvapuje mě, že to dokázal zrovna on,“ žasnul po utkání kouč Todd McLellan. „Je náš kapitán, náš lídr. Podle mého názoru je to nyní nejlepší hráč na celé zeměkouli,“ pokračoval ve chvále na adresu McDavida vůdce edmontonské střídačky.

Connor McDavid je na začátku nové sezóny NHL tahounem svého týmu více než kdy jindy. Pod každým z prvních devíti gólů Oilers v letošním ročníku je podepsán edmontonský rychlík.







Jednadvacetiletý rodák z Richmond Hill měl na úvod sezony dvě první asistence při prohře Edmontonu 2:5 s New Jersey Devils, která se upekla na švédské půdě v Göteborgu. Už za „velkou louží“ v Bostonu vstřelil jediný gól Oilers, který však vyšel vniveč, neboť McDavid a spol. padli 1:5. První vítězství v sezoně mohl Edmonton oslavit po zápase v newyorském svatostánku Madison Square Garden. Tam nejprve zaznamenal bod za přihrávku při gólu parťáka z formace Ryana Nugenta-Hopkinse, ten mu to pak oplatil při přesilovkové – a vítězné – trefě ve třetí třetině.

Nyní jsme na pěti bodech.

Největší show nastala naposledy ve Winnipegu, kde tým Todda McLellana zvítězil po prodloužení 5:4. Celkově se jednalo o důstojný večer pro lámání rekordů. „Olejáři“ totiž museli otáčet zápas ze stavu 1:4.

Své řádění započal typicky „connorovskou“ akcí. U levého mantinelu si v první třetině, za stavu 0:2, v ohromné rychlosti převzal puk před útočným pásmem, přebruslil celou obranu Winnipegu a šikovným blafákem překonal bezmocného brankáře Hellebuycka.

Po patnácti vteřinách třetí periody si navedl kotouč mezi kruhy a zdálo se, že vypálí jedovatý projektil. Puk však nečekaně přenechal Ty Rattiemu, který snížil na 2:4. Je otázkou, zda tato asistence byla chtěná, či se jednalo o kouzlo nechtěného.

Na rozdíl jediné branky pak snížila „sedmadevadesátka“ z pravé strany pohotovou střelou na první tyč. Vyrovnávací gól Puljujärviho padl po akci, kterou rozehrál právě hráč, jenž byl draftován jako jednička v roce 2015.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu, ve kterém McDavid řádil

A čí rekord si McDavid přivlastnil? V sezoně 1986-87 hráč Detroitu Adam Oates měl sedmigólovou šňůru. Po třiceti letech tento historický zápis odvál kanadský uragán.

Při hodnocení svého rekordu se však změní v neškodný vánek. „Víte co? Je to vlastně jedno. Nejsem na to ani moc hrdý, nejedná se o statistiku, kterou bychom se měli nějak pyšnit. Ve finále jsme našli cestu, jak dát gól, takže se o tom nemusíme bavit,“ poznamenal skromně McDavid.