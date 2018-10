Je tady velký hit. Pastrňák versus Voráček! Jak se těší hvězda Flyers?

Dva nejlepší Češi proti sobě. Pastrňák má 15 bodů (10+5) v devíti utkáních. V báječné formě je také rozjetý Voráček (12 bodů – 3+9 v devíti utkáních). I v minulých dvou sezonách dva nejproduktivnější Češi. Navíc velcí parťáci.

Takže co víc přát?

Bude to hokejový svátek. „Jsme dobří kamarádi, navzájem si přejeme. Je to ale pořád Boston proti Philadelphii. Nebo Pastrňák proti Voráčkovi,“ tvrdí hvězda Flyers. V TD Garden dneska bruslili jenom hráči Flyers, domácí Bruins měli rozbruslení v tréninkové hale mimo centrum města. Takže se dva kamarádi zatím nepotkali. To až večer na ledě.

Pastrňák naposledy proti Ottawě zazářil čtyřmi body (2+2). Ani Voráček příliš nezahálel, v posledních dvou utkáních pobral čtyři body (1+3).

Srovnání v sezoně David Pastrňák (22 let) Jakub Voráček (29 let) Zápasy 9 9 Body 15 (10+5) 12 (3+ 9)

„Ale neberu to jako náš souboj. To není tak, že bychom se neměli rádi. Kdybychom proti sobě něco měli, možná by to bylo zajímavější. Nebo kdybychom si nepřáli. Ale tak to není. Jsme velcí kamarádi, navzájem si přejeme,“ vykládal Voráček na svém místě v kabině.

A to, jakou formu má jeho parťák z národního týmu, pochopitelně kvitoval. „Věří si. Každý o něm ví, že si hokej užívá, moc si nedělá z toho, jestli udělá chybu, nebo ne. Což je pro mladého hráče super. Zatím má v devíti zápasech deset gólů, to je skvělý. Myslím si, že by v téhle sezoně mohl čtyřicítku pokořit,“ myslí si tahoun Flyers.

Vedle něj seděl v kabině zrovna tatínek. Ten je s ním v rámci tradičního Fathers tripu i v Bostonu. Pro iSport.cz po tréninku zapózovali na střídačce. „Hele, takhle budeš večer hrát, jo?“ pousmál se Voráček senior.

Flyers mají bodový deficit, ve Východní konferenci jim aktuálně patří jedenáctá příčka. Boston je na tom líp, s dvanácti body je čtvrtý. „Je to s námi jako na horské dráze. Potřebujeme vyrovnanější výkony. I proto je důležité, abychom zápas s Bostonem zvládli,“ burcuje Voráček.

Utkání je na programu hodinu po půlnoci. TD Garden ožije.

Kdo z českých hvězd bude mít po třaskavém vzájemném souboji větší radost?