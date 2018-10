Pastrňák o výhře v česko-slovenském šlágru: Vždycky je to super zpestření!

V hledišti byly k vidění české vlajky. „To je parádní, že fanoušci přijeli. Každý zápas, když je nějaký Čech na druhé straně, je super. Je to zpestření,“ vykládal Pastrňák, jehož Bruins uspěli 3:0. Výraznou měrou se na tom navíc podíleli i slovenští hráči. Halák po skvělém výkonu vychytal nulu, obrovitý obránce Chára, kapitán Bruins, vstřelil dva góly. Pastrňák se skupinkou českých novinářů promluvil po zápase ještě v kabině, na hlavě v tradičním klobouku, potom se s početnou českou enklávou včetně Petra Nedvěda, generálního manažera národního týmu, setkal i na chodbě.

Takže spokojenost s výhrou?

„Byli jsme předtím dlouho na tripu, věděli jsme, že to nebude jednoduchý zpátky doma. První třetina byla z naší strany pomalejší, ale naštěstí Jaro (Halák) nás podržel a potom jsme dali první gól.“

Od začátku sezony chytá výtečně, že? Někdy i zastiňuje dlouholetou jedničku Tuukku Raska.

„Zatím podává parádní výkony, máme dva výborné brankáře. Jsme rádi, že oba dva chytají dobře.“

Vnímal jste, že z českého pohledu je to hodně lákavé utkání? V hledišti byly vidět i národní vlajky.

„Jo, to je super, že fanoušci přijedou na tyhle zápasy. Každé utkání, když je na druhé straně Čech, je zpestření. Doufejme, že nás tady bude víc a víc.“

V hledišti se objevila i česká vlajka • Foto Zdeněk Janda (Sport)

Bylo to prestižní i kvůli tomu, že proti sobě nastoupili dva nejlepší Češi v NHL? Vy a Jakub Voráček?

„Byl to normální zápas, Vorasovi přeju to nejlepší. A jsem si jistý, že on to samé. Když hrajeme proti sobě, přátelství jde trošku stranou, oba bojujeme za svůj tým a snažíme se vyhrát. Ale mám se všemi Čechy z Philly dobrý vztah. Takže jsem rád, když hraju proti nim.“

Přesto vnímáte, že se na dálku můžete přetahovat o to, kdo bude mít víc bodů? A hecovat se? Právě vy dva jste byli v posledních letech nejproduktivnější Češi v soutěži…

„Oba dva hrajeme za tým. A hokej je kolektivní sport. Takže nejde o body. Samozřejmě Voras je výborný hráč. Vždycky si na něj musíme dávat pozor, když hrajeme proti Philly. A já si to užívám hrát proti němu. I proti Flyers celkově.“

O Voráčkovi mluvíte hezky, stejně jako on o vás. Je vidět, že si rozumíte.

„My všichni Češi, co hrajeme v NHL, máme dobrý vztah. Není nás tady moc, doufejme, že nás přibude a bude nás víc a víc. Abychom mohli Česku dělat radost.“

NHL se stále víc dostává do Evropy, dovedete si představit, že by se tenhle zápas konal v Praze?

„Bylo by to nádherné zahrát si NHL utkání doma. To by bylo něco neskutečného. A nejlepší zápas by byl asi Boston – Philadelphia. Dohromady je tady asi nejvíce Čechů, ještě dva Slováci. Takže by to určitě bylo zpestření. Doufejme, že to někdy klapne.“

Když se vrátíme k zápasu s Flyers, v závěru jste netrefil prázdnou bránu. Nechtělo se vám, když v ní nebyl brankář?

(usměje se) „On to ten jejich hráč chytil… A já jsem, popravdě, už ani přihrávku nečekal. Trefil jsem ho pak do nohy. To se stane.“

