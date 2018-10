Užijte si svátek! vzkazuje Pastrňák. Sám bude slavit s českou Plzní

Po tréninku, který měl tým Bruins v pátek ve Warrior Ice Areně, mimo centrum města, se usadil na své místo v kabině. A pohotově reagoval na otázku, jestli i on si připomene stoleté výročí vzniku společného Československa.

„Určitě je to krásný svátek. Sto let… Takové situace se vždycky oslaví. Doufejme, že si Češi užijí krásný den. Sejdou se v Praze na Václaváku. Škoda, že tam nebudu moct být taky,“ říkal hvězdný útočník, který s Bruins v sobotu odehraje domácí zápas s Montrealem.

A v neděli si oslavy užije na dálku… „Určitě jsem hrdý Čech, takže si to připomenu,“ má jasno. A jak moc ho těší, že právě on dělá republice ve světě skvělé jméno?

„Těší mě to, ale na druhou stranu hraju jenom hokej. Máme v Česku spoustu jiných lidí, kteří jsou hrdinové. Ať jsou to hasiči nebo třeba doktoři. To jsou lidé, kteří nedostanou takový kredit jako my sportovci. Ale zaslouží si ho. Proto se já rozhodně neberu za žádného hrdinu. To jsou jiní,“ vykládal „Pasta.“

Založení společného státu si připomene na dálku i slovenský brankář Jaroslav Halák. „Narodil jsem se ještě jako Čechoslovák, určitě to tedy znamená hodně. Nejenom pro mě, ale pro všechny. Taková dlouhá historie už mluví za všechno,“ připustil 33letý brankář, jemuž se v Bostonu daří a není vyloučené, že od dlouholeté stálice Tuukky Raska převezme pozici jedničky.

Česko-slovenská spolupráce je pro Bruins klíčová. Právě brankář Halák a kapitán, klíčový obránce, Zdeno Chára, jsou Slováci. A dva ofenzivní tahouni, David Pastrňák a David Krejčí, zase Češi.

„Kdybychom se na to podívali ze sportovního hlediska, určitě bychom měli lepší mužstvo společně. Ať už ve fotbale nebo v hokeji. Ale beru to tak, jak to je. Byla to politicky daná věc, takže nemá cenu nad tím hloubat,“ uvažoval Halák o rozdělení Československa.

V noci na neděli čeká Bruins domácí zápas s Montrealem. Ten do Bostonu přicestoval bez zraněného útočníka Tomáše Plekance.

