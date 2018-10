Neuvirthův nepovedený návrat. Dostal šest gólů, Flyers znovu prohráli

Michalu Neuvirthovi návrat do NHL nevyšel, od střelců New Yorku Islanders dostal šest gólů • ČTK

Michalu Neuvirthovi návrat do NHL nevyšel, od střelců New Yorku Islanders dostal šest gólů • ČTK

Brankáři Michalu Neuvirthovi nevyšel návrat do NHL po zdravotní pauze. Poté, co vynechal kvůli problémům s třísly deset zápasů Philadelphie, inkasoval šest gólů od hokejistů New York Islanders při domácí prohře 1:6.