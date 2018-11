Co se s ním stalo? Na farmu Šimka nepošlou, sen o NHL živí na tribuně

Je to trochu na palici, dalo by se říct lidově. Když už přijde vidina šance na první start v NHL, vynoří se zpoza rohu jen další čekárna. Bývalý obránce libereckých Bílých Tygrů Radim Šimek absolvoval se San Jose Sharks přípravný kemp poté, co podepsal novou dvouletou dvoucestnou smlouvu. Vedení organizace ho neposlalo, možná trochu překvapivě, na farmu a ponechalo si ho v hlavním kádru.

Šance na první start v NHL rázem vzrostla o sto procent.

Přišlo však ale. Obrana San Jose byla, je a bude nabitá hvězdnými jmény. Téměř neproniknutelně vypadala už před příchodem Erika Karlssona z Ottawy, teď patří jednoznačně a bez diskuzí k nejhvězdnějším zadním lajnám NHL.

Šimkova situace je přitom následující. Vloni se mu úplně nepovedl start sezony. V AHL za San Jose Barracuda bodoval spíš sporadicky a trvalo mu relativně dlouho, než se dostal do správné provozní teploty. Povedlo se. V 67 zápasech nakonec nasbíral sedm branek, dvacet asistencí a připsal si +6, co se účasti na ledové ploše týče. V play off pak nebodoval a sezona mu skončila, stejně jako celému týmu, už po prvním kole.

Šikovný bek hlavně díky progresivním výkonům a možná i vytrvalosti zdraví (absentoval pouze v jediném zápase sezony) uhranul generálního manažera Douga Wilsona. „Radim umí hrát vyváženě v defenzivě i ofenzivě. Je mu vlastní fyzická hra a umí promluvit do vývoje zápasu v pravý čas," komentoval podpis nové smlouvy v dubnu.

„Síla našeho týmu je v konkurenci - širokém kádru. Máme kam sáhnout. Radim patří k hráčům, kteří se neustále zlepšují a posouvají dopředu," pokračoval po minulém ročníku Wilson.

A jeho slova se potvrdila. Výkony se vzestupnou tendencí vynesly o pár měsíců později Šimkovi místo v prvním týmu. Na soupisce vedle něj figurují jména jako Brent Burns, Erik Karlsson, Joakim Ryan, Marc-Eduard Vlasic nebo Justin Braun.

Jejich pozice je za normálních okolností téměř neotřesitelná. Místo zabírá českému bekovi ještě sedmadvacetiletý Brenden Dillon, který má na kontě téměř 500 startů v NHL, a Tim Heed, jenž se nachází v úplně stejné pozici jako Šimek. Tedy s tím rozdílem, že během minulého ročníku dostal příležitost ve 29 zápasech a připsal si v nich 11 bodů.

Co oběma typově podobným bekům zbývá? Čekat. Jsou NHL blíž než na farmě, trénují s týmem a jsou na očích při každém cvičení. V případě zranění jednoho z hráčů základní sestavy je kouč nasadí, avšak je nutné se ptát: Jak dlouhá bude zápasová pauza?



Každý hráč potřebuje zápasové vytížení. Sbírat minutu po minutě, střídání po střídání a obzvlášť když jde o NHL. Na druhou stranu fakt, že Šimka bude čekat těžká šichta, věděli všichni už před jeho odchodem do zámoří. Bývalý trenér Filip Pešán mu dokonce během minulé sezony kladl na srdce, ať zůstane trpělivý. A to platí i teď.

Dvouletá smlouva je znamením důvěry vedení a zároveň i jeho vědomí o hráčových kvalitách. Zkrátka teď už nezbývá nic jiného, než se obléct do klubového saka, vyzvednout si vstupenku a pozorně sledovat výkony svých spoluhráčů z hlediště. Člověk nikdy neví, kdy na něj zrovna míří reflektory. Za týden může být situace úplně jiná a Šimek se bude s nervozitou v zádech chystat ke svému největšímu dni hokejové kariéry. Ten pocit však není zadarmo.