NHL v Praze? Podle Bettmana už příští rok! Rýsuje se to, řekl

„Snažíme se finalizovat přípravná utkání v Německu a Švýcarsku. Nacházíme se v plánovací fázi. Předběžně zatím přemýšlíme o tom, že sezonu zahájíme v Praze a v listopadu se dvakrát představíme ve Stockholmu. Je to na plánovací komisi, nic není oficiální. Neřeknu vám žádná data, žádné týmy, ale rýsuje se to,“ řekl Bettman. O možném návratu NHL do Česka jsme informovali už v první polovině října.

Do Prahy by se duel základní části NHL mohl vrátit po devíti letech. V roce 2010 nastoupily v O2 areně ve dvou duelech Boston s Phoenixem. Boston se předtím představil i v přípravě v Liberci proti domácím Bílým Tygrům.

O dva roky dříve hostila česká metropole duely NHL premiérově a čeští fanoušci měli možnost sledovat dva zápasy New York Rangers s Tampou Bay. Rangers zavítali do Prahy ještě v přípravě na soutěžní vystoupení ve Stockholmu a v Tipsport Areně se představili proti pražské Spartě.

O návratu elitní zámořské soutěže do O2 areny jedná s vedením ligy podnikatel Tomáš Petera. „Blížíme se k závěru, vidím to velmi pozitivně, nicméně finální výkop určitě přijde ze strany NHL,“ citovala Peteru v sobotu Mladá fronta DNES. Podle listu by měly kluby NHL jezdit do Prahy každý rok až do roku 2023 a sehrát v Česku celkem tři ligové zápasy a dvě přípravná utkání.

Kluby NHL se loni do Evropy vrátily po šesti letech a v listopadu se ve Stockholmu představily ve dvou duelech Ottawa s Coloradem. Letos i loni se hrály přípravné zápasy také v Číně. Letos se 6. října hrál v Göteborgu duel New Jersey s Edmontonem, ve čtvrtek a v pátek hrají Panthers s Jets ve finské metropoli. V přípravě nastoupilo New Jersey v Bernu a Edmonton v Kolíně nad Rýnem.

Například duely v helsinské Hartwall Areně i s dvojkou draftu z roku 2016 Patrikem Lainem v dresu Winnipegu byly vyprodané za necelých pět minut. Základní část má v Helsinkách v pořadí 30. a 31. duel hraný mimo Severní Ameriku. Vedle Finska, Švédska a Česka se hrálo v Evropě také v Berlíně a Londýně a už v letech 1997 a 1998 liga zavítala také do Japonska do Tokia.

„Země v Evropě dělají fantastickou práci s výchovou hokejistů, skvělých hokejistů. Hodně jich hraje v NHL. Jsme jim vděční. Dělá to hokej lepším a silnějším sportem,“ řekl zástupce komisionáře NHL Bill Daly.

Dosavadních 29 zápasů NHL mimo Severní Ameriku navštívilo 386.818 diváků, tedy v průměru 13.339 na utkání. „Náš návrat do Evropy se soutěžními zápasy má fantastický úspěch. Nemůžeme být spokojenější,“ doplnil Bettman.