New Jersey došla trpělivost. Zacha bez bodu putuje na farmu

Důvěru hlavního týmu bude muset získat zpět o ligu níž. Útočník Pavel Zacha po celé dvě sezony pravidelně nastupoval v dresu Devils, dokonce má i pět startů v play off. Trenérem Johnem Hynesem byl chválen. V nové sezoně NHL se však trápí. V New Jersey se od bývalého hráče Liberce čekal větší bodový příděl. Po deseti odehraných utkáních ale v Zachových statistikách stále svítí nula.

Příležitost na rozehrání tedy má Zacha na první farmě Devils. Pro některé fanoušky je to velké překvapení, nicméně doufají, že se vrátí do herní pohody a bude brzy opět nastupovat v New Jersey.

Im a huge @Pavel_Zacha supporter because he has shown glimpses of great hockey but he needs some time away from the big league. Hoping he comes back better then ever! https://t.co/jpvtpeQTPN