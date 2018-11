Plekanec končí v Montrealu, jinde v NHL hrát nechce: Odejdu spokojený

"Kluci mi budou chybět. Je to další rodina, chodil jsem sem každé ráno. Teď to končí. Určitě mi to bude chybět, to je jisté. Budu je sledovat a fandit jim," řekl Plekanec na tiskové konferenci v Montrealu. "Vždycky jsem chtěl končit jako hráč Canadiens," dodal a dal tak najevo, že v NHL se už do jiného klubu nechystá...

Plekanec v červenci podepsal jako nechráněný volný hráč s Montrealem roční kontrakt na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 milionu. V této sezoně však odehrál jen tři zápasy.

První tři duely nového ročníku strávil jako zdravý náhradník na tribuně a od poloviny října je znovu mimo hru. Tentokrát kvůli problémům se zády, které ho podle původních odhadů měly vyřadit na několik týdnů.

Klub se nakonec rozhodl, že s Plekancem bude situaci řešit, a dohodl se na konci jeho angažmá. "Bylo to velice těžké rozhodnutí. Tomáš bude vždy součástí Canadiens. S tím, jak se naši hráči v centru zlepšují, jsem si musel s Tomášem vysvětlit situaci. Setkali jsme se a došlo k oboustranné dohodě," vysvětlil Bergevin.

Před zraněním Plekanec stihl odehrát jubilejní 1000. zápas v NHL, který navíc ozdobil jedinou brankou v sezoně. Na významný milník dosáhl jako jedenáctý český hokejista v zámořské soutěži.

Celkem kladenský rodák v NHL odehrál 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL. V základní části nasbíral 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 gólů a 35 asistencí.

Zůstal 16 duelů od toho, aby jako šestý v historii nasbíral i 1000 startů v základní části v dresu Canadiens. Dokázali to v barvách čtyřiadvacetinásobného vítěze Stanleyova poháru pouze Henri Richard (1246 zápasů), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) a Claude Provost (1005).

"Jsem šťastný, co jsem tady dokázal. Mohu odejít spokojený," uvedl Plekanec, který nechtěl vybrat jeden konkrétní moment, na který bude z působení v Montrealu nejvíce vzpomínat. "Byla jich spousta a je těžké nějaký vybrat," dodal Plekanec.