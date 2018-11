NHL obdivuje české Davidy. Pastrňák s Rittichem nejlepšími hráči svých týmů

Po výborném vstupu do sezony se Vancouver začíná propadat, sobotní prohra s Montrealem byla už pátá v řadě • ČTK

Floridský brankář Roberto Luongo se natahuje po střele Bretta Howdena z New York Rangers • ČTK

Roman Polák (vpravo) je tady sice zklamaný, jeho Dallas ale vyhrál v New Yorku vysoko 6:2 • AP Photo/Frank Franklin II

Ondřej Kaše se přetahuje o puk s obráncem Nikitou Zadorovem z Colorada • AP Photo/Jae C. Hong

Obránce Calvin de Hann u střídačky přimáčkl Stefana Noesena z New Jersey • Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports

Kyle Brodziak sebral odvahu a pustil se do rozmíšky s Ryanem Reavesem z Vegas • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Edmonton prohrál pošesté z posledních sedmi zápasů, tentokrát dostal šest gólů od Vegas • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Anaheim vedl nad Coloradem už 3:1, ale prohrál v prodloužení • AP Photo/Jae C. Hong

První čtvrtina ročníku 2018/19 je za námi, a tak se server The Hockey News rozhodl maličko bilancovat a posvítit si na to, kdo je zatím v průběhu sezony pro svůj klub nejhodnotnějším mužem. Mezi očekávaná jména, jako Connor McDavid či Patrick Kane se protlačila i dvě česká esa - David Rittich a také David Pastrňák a k nim se přidalo několik překvapení. Kdo z vás třeba ví, kdo to je Thomas Chabot?