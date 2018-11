Řev, ze kterého mrazí. Hvězda Floridy si otočila nohu: Bůh s tebou!

K újmě přišel Trocheck, který vedení 3:1 podpořil jednou asistencí, při dobruslení puku v obranném pásmu Ottawy, rovnováhu ztratil při nijak výjimečném souboji s Ryanem Dzingelem. Pravá noha se bohužel vzpříčila do nepřirozené polohy a kotník obrovský nápor nevydržel.

Na ledovou plochu okamžitě přisprintoval v doprovodu levého křídla Senators Mikkela Boedkera zdravotník Floridy. "Můj bože, pane bože! To vypadalo hrozně, chudák Vinnie Trocheck," soucítili s utrpením šestého nejproduktivnějšího Pantera v sezoně (3+11) komentátoři kanadské televize, která utkání vysílala.

VIDEO: Podívejte se na ošklivé zranění Vincenta Trochecka

Dlouhé minuty se nehrálo, Trocheckovi spoluhráči na střídačce i trenérský štáb v úděsu klopily zraky do země, zatímco se jejich parťák svíjel s bolestivou grimasou u branky Craiga Andersona. A když byl 25letý americký útočník odvážen z ledu na nosítkách, vše živé v hale tleskalo nebo bouchalo holemi o mantinely a led.

"Bohužel Vinnieho zranění vypadalo ošklivě, zřejmě bude mimo dlouhou dobu. Je to pro nás obrovská ztráta, byl naším klíčovým mužem pro všechny herní situace. Musíme se semknout a mezeru, která jeho zraněním vznikla, společně zalátat," vytyčil cíle trenér Panthers Bob Boughner.

"Trocheck v úterý podstoupí další vyšetření, poškozené může být i koleno. Každopádně s námi poletí na příští zápas ve středu do Tampy a pak se společně vrátíme domů," dodal Boughner.

Sociální sítě okamžitě zaplavily účastné komentáře, ve kterých fanoušci přáli Trocheckovi brzké uzdravení. "Šílenost! Bůh s tebou! Modlíme se za tebe!," psali mimo jiné na Twitter příznivci Panthers.

Autorem posledního gólu na 7:5 byl 100 vteřin před poslední sirénou Mike Hoffman. Ten útočník, který dlouhých sedm sezon působil právě v Ottawě, než byl kvůli půtkám své přítelkyní s manželkou tehdejšího kapitána Sens Erika Karlssona vytrejdován do San Jose, odkud po dvou hodinách zamířil na Floridu.

Změna kabiny i klimatu Hoffmanovi prospěla maximálně. Díky gólu z brejku bodoval v každém z posledních šestnácti zápasů (9+10), čím vytvořil rekord této sezony NHL i celé historie organizace ze Sunrise.

"Byl jsem hodně vzrušený, před zápasem jsem vůbec nemohl usnout, pořád jsem se budil. Vrátit se do této areny bylo úžasné, fanoušci mi připravili velmi milé přivítání. Je ale strašná škoda, co se stalo Vinniemu. Je mi to moc líto, snad bude brzy zpět," řekl 28letý kanadský forvard.

It definitely felt a little weird being on the other side tonight! I appreciate the warm welcome back from the fans! On another note, Big W for the cats!🐱😼😺 lets gooo!