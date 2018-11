Úžasné série! Chytil mezi Crosbym a Stamkosem, Zacha uspěl potřetí v řadě

Sedmnáct zápasů čekal na první gól v sezoně, ale od té doby se Filip Chytil nedá zastavit. Útočníka New York Rangers neudržely obrany Vancouveru, Floridy, Dallasu a dvakrát New York Islanders, a ten tak dal vzpomenout na Petra Průchu a zařadil se v historii ligy mezi elitu. Jeho střelecké choutky se snaží napodobit Pavel Zacha z New Jersey, jenž skóroval potřetí v řadě, včera proti Montrealu dokonce dvakrát.