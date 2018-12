Konec nadějí, Kovář v Bostonu smlouvu nedostal: Dají šanci mladým

Karty byly ložené jasně. Buď vyjde angažmá v týmu Bruins. Nebo se zámořský sen rozplyne… Pro útočníka, který si v minulých letech podmanil KHL, přišla druhá varianta.

„Jsem ale každopádně hrozně rád, že jsem u Bruins dostal šanci. Vážím si toho. Trenéři se rozhodli, že budou dávat šanci mladým klukům, které mají draftované a dobře je znají z předsezonních kempů. Což samozřejmě respektuju. A koukám se dopředu k novým výzvám,“ vykládal smířlivě Kovář, jenž s Bostonem absolvoval dva tréninky. V tom druhém se posunul do druhé formace. Vysněné angažmá bylo blízko.

Ovšem kontraktu se nedočkal… Ještě existuje teoretická šance, že by si ho vyhlédl jiný klub. A nabídl mu smlouvu. Jenže příliš reálné to není. „Zázraky se dějí. Ale nepočítám s tím,“ je Kovář realistou.

Boston si ho vytáhl z farmy Providence. Za záložní tým Bostonu odehrál 12 zápasů, v kterých si připsal 10 bodů (4+6). Šly na něj výborné reference, chválil ho i Don Sweeney, generální manažer Bruins. Ovšem NHL je neúprosná. I když slyšíte chválu, neznamená to, že dostane smlouvu… Podle informací iSportu byl proti hlavně kouč Bruce Cassidy.

Během včerejška pronesl toto: „Má prokazatelné schopnosti. Dokázal to v Providence, byl produktivní i v minulosti. Je to o tom, jestli bychom s ním byli lepší. Nebo se nám líbí to, co máme a chceme s tím, co máme, pracovat? To je ta základní otázka.“

Zvolil variantu B. Proto už mohl během včerejška Kovář balit kufry a chystat se na návrat do Evropy. Ale bez záště a hořkosti. Postavil se k tomu čelem. Jako chlap.

„Prožil jsem v Americe tři krásné měsíce, které mi můžou jenom pomoct,“ dodal pro iSport.cz. Kvůli snu jménem NHL překopal životní styl. Zhubl, zamakal na sobě. „To, že jsem změnil svůj zaběhnutý režim i životní styl, není oběť. Ale krok k lepšímu pro mě. I kdyby to tady s NHL nevyšlo, do budoucna mi to pomůže,“ říkal už před měsícem, kdy v rozhovoru pro deník sport vysvětloval, proč se rozhodl to v zámoří nezabalit ani poté, co s ním rozvázali spolupráci v klubu New York Islanders. Bez toho, aniž by mu vůbec dali šanci. Stihl odehrát jenom čtyři přípravné zápasy (v nich získal dva body – 1+1).

Ale i tak šel dál bojovat. Ukázal se jako správný válečník. Šel na farmu Providence. Tam se mu dařilo, dával góly, bodoval. Ale ani tohle nestačilo. Sbohem, zámoří…

A co dál? „Chci si to nechat projít trochu hlavou, co bych chtěl dál. Uvidíme,“ vzkázal pouze. Je jasné, že o nabídky nebude mít nouzi. V KHL se stal hvězdou, jeho čísla v Magnitogorsku v základní části mluví samy za sebe. 285 zápasů, 286 bodů (97+189). Z Ruska měl před sezonou astronomické nabídky. Ale on poslechl hlas srdce. Chtěl se porvat o NHL. I když pro to udělal maximum, teď se (nejspíš) vrátí do Evropy.

Ve hře může být i Plzeň, s níž získal extraligový titul v roce 2013. Už před měsícem prohlásil klubový šéf Martin Straka pro Sport Magazín: „Kdo by takového hráče nechtěl?“ V tu dobu mu ale přál, aby se uchytil v NHL. „Přeju mu to. Je to vítězný typ, má bojovné srdce.“

To má. Ale ani statečný boj na smlouvu v NHL nestačil. Bruins mu zelenou nedali.