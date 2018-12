Obránce Šimka čeká debut v NHL! Nastoupí v elitní dvojce s Burnsem

Dva měsíce sledování spoluhráčů pouze z tribuny je u konce. Bývalý liberecký zadák Radim Šimek se nyní dočká prvního utkání na ledě nejprestižnější soutěže světa. Trenér San Jose Peter DeBoer dal českému zadákovi důvěru až po 27 zápasech, při kterých s týmem jen trénoval. Nebyl ani poslán na farmu Sharks, aby se udržel v zápasovém tempu.

Šimek si svojí premiéru ale užije s plnou parádou. Na bitvu s Canadiens totiž figuruje v první obranné dvojici po boku defenzivního pointmakera Brenta Burnse. Stane se tak pátým Čechem, který si v aktuálním ročníku nejslavnější hokejové soutěže připíše debut.

Radim Simek is expected to make his #SJSharks debut tonight.



🗒: https://t.co/8ZLAEh21Ji pic.twitter.com/Womk5GMhvb