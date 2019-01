Takhle vypadá úspěšný den! Hvězdička Vancouveru rychle vydělala 9 milionů | iSport.cz

Rasmus Dahlin. Hvězda, nejlepší, generační hráč, Calder Trophy, superstar... Všechna tahle slova a ještě mnoho dalších výrazů ve spojitosti s výrazem "super" neustále dokola zaznívala, když švédský obránce patřící od posledního draftu NHL týmu Buffala vstupoval do ligy. Jeho příchod výrazně zastínil ten Petterssonův. Hvězdička Vancouveru zase prozatím zastiňuje jeho.

Ale předpoklady k tomu má. Do zámoří přicházela pětka draftu z roku 2017 jako mistr světa i mistr Švédska. Co bylo ale ještě zajímavější, bylo to, že Pettersson s Växjö ovládl s 56 body kanadské bodování celé SHL a s devatenácti body i produktivitu play off. To vše ještě jako teenager!

Do Kanady tedy přicházel extrémně nadprůměrný hráč. A vše bylo vidět od začátku. První zápas proti Calgary? 1+1. Druhý zápas proti Calgary? 2+1. Celkem v prvních deseti utkáních sesbíral šestnáct bodů a i když v říjnu krátce chyběl kvůli otřesu mozku, stále držel formu.

Ve středu proti Ottawě přišel další úspěch, na dvacátou trefu sezony dosáhl v rámci prvního hattricku, který vstřelil Ottawě. Stal se teprve sedmým nováčkem histore od ročníku 1983/84, který úvodní hattrick v NHL zakončil trefou v prodloužení.

VIDEO: Takhle vypadal Petterssonův hattrick

Jeho sedmý vítězný gól je klubovým rekordem pro rozhodujícího trefy mezi nováčky, dosud ho s šesti góly držel Pavel Bure. „Když tvrdě dřete a věříte, tak je možné všechno," řekl včera útočník po úspěšném zápase, po kterém se navíc dozvěděl, že je v nominaci na Utkání hvězd.

„Tohle byl vždycky můj sen, to, pro co jsem pracoval. A teď to všechno žiju ve Vancouveru," rozplýval se po třígólovém bitvě a chválil si svou štaci.

Pro dvacetiletého šikulu mají všichni jen slova chvály. Mluví za něj i čísla, 22 branek a 42 bodů ve 37 zápasech je luxusní výkon. A fanoušci Canucks pomalu mohou zapomenout na legendární bratry Sediny.

„Co k tomu říct? Má za sebou velký den a dneska byl fakt rozjetý," řekl pro NHL.com trenér Travis Green.

K hattricku už měl v sezoně blízko víckrát a jeho parťáci tak měli také radost, že lídr mužstva a jeho nejproduktivnější hráč na něj konečně dosáhl. „Je to úžasné, mám z toho radost. Ale rozhodně nejsem překvapený, myslím, že hattricků má před sebou ještě spoustu," řekl další špičkový mladík mužstva Brock Boeser.

A ještě jedna statistika na závěr. Pettersson se stal třetím nejmladším hráčem historie (20 let a 51 dní), jenž vstřelil hattrick. Přeběhli ho jen Jordan Staal (18 let a 153 dní) a Patrik Laine (18 let a 183 dní).