Pastrňák napodobil Jágra, Boston se ale trápí. Jsem zklamaný, říká trenér | iSport.cz

Než si prohlédneme menší výsledkovou krizi Bostonu, podíváme se na skvělou formu českého hokejisty. Na třicetigólovou hranici dosáhl jako pátý hráč sezony, před ním to stihli jen Alexandr Ovečkin, Jeff Skinner, John Tavares a Brayden Point. Slušná partička kanonýrů.

No a aby český hokejista třikrát za sebou pokořil třicítku? To naposledy dokázal Jaromír Jágr ještě jako lídr New York Rangers mezi lety 2003-2007 (ročník 2004/05 byl přerušen výlukou). Nicméně kdyby ho chtěl Pastrňák dohnat musí ještě pár let pěkně šlapat. Třicet gólů za sebou dal kdysi Jágr patnáckrát v řadě.

Ročník 2018/19 by každopádně měl být pro hvězdu Bruins tím nejlepším co zatím v zámoří zvládla. Sezonní predikce v tuto chvíli ukazuje na 48 branek a 50 asistencí. Tím by se Pastrňák sám překonal o 18 bodů.

Jenže co ty výsledky? V posledních třech zápasech dal klub sedm branek a z toho se na šesti podílel Pastrňákův útok s Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem. To je hodně nepříjemná závislost na jediném útoku. Navíc se podle slov trenéra Bruce Cassidyho nutně musí zlepšit práce defenzivy.

„Až budeme pravidelně dávat pět gólů za zápas tak se budu tvářit jinak a leccos nechám plavat, ale to teď nejde. Hráči musí dodržovat to, co si říkáme," řekl kouč pro NHL.com.

Bostonští obránci několikrát ve čtvrtečním utkání chybovali, a to je navíc ještě zachránil výtečný Tuukka Rask, který se vrátil po otřesu mozku jenž mu způsobil Filip Chytil a lapil mimo jiné trestné střílení Scotta Laughtona.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Philadelphia

„Zase jsme si vzadu způsobovali sami potíže, musím říct, že jsem zklamaný," pokračoval v kritice Cassidy. „Pouštíme soupeře do brejků a přečíslení, a to klidně v poslední minutě zápasu," čertil se.

Konkrétním způsobem viníky jmenovat nechtěl, a to i ve chvíli, kdy žurnalisty vyloženě zajímal Cassidyho názor na výkony Zdena Cháry, kterému se utkání věru moc nepovedlo.

„Je to náš kapitán, vyhrál tu Stanley Cup, na oslabení je pořád mezi nejlepšími v lize a je tomuhle klubu skutečně oddaný. Věřím, že další bitva už z jeho pohledu bude lepší. Svými výkony pak totiž strhává mladé beky jako Charlieho McAvoye a Brandona Carla," řekl trenér pro Boston Herald.

Jinak jde hlavně o to, že jeho tým teď postrádá góly od jiných formací než je pouze ta první. A také od výše zmiňovaných obránců. V lednu skórovali z beků jen John Moore a Torey Krug a kromě první útočné formace a Davida Krejčího není v týmu forvarda, který by pravidelně bodoval.

„Hráče na to máme, myslím, že jsme to dříve dokázali a že se do toho zase dostaneme," řekl po utkání Chára.

A když ne? Boston nepočítá s tím, že by se na jaře nepodíval mezi nejlepší šestnáctku týmů bojujících o Stanley Cup, takže je velká šance, že před uzávěrkou přestupů klub posílí.

Pomohli by mužstvu Brayden Schenn, Mark Stone nebo třeba Artěmi Panarin?