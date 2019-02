Tampa i díky Palátovi drtí NHL, parťák stíhá Jágra. Vrána dal vítězný gól | iSport.cz

Vránův osmnáctý gól v sezoně byl vítězný, protože dostal i se štěstím Washington do vedení 2:1.

Českému hokejistovi zblokoval obránce v přečíslení tři na dva přihrávku, ale puk se k Vránovi odrazil a poslal ho z mezikruží nad vyrážečku Martina Jonese. Vrána ještě asistoval u čtvrtého gólu a v posledních šesti zápasech zaznamenal šest bodů (3+3).

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Jakuba Vrány proti San Jose

