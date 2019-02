Bývalý protivník Znojma se opřel do Tavarese: Počítá jen své body! | iSport.cz

Byla to nekonečná sága sledovaná za mořem stejně dychtivě jako Hra o trůny. Před sezonou se dlouhé dny před otevřením trhu s volnými hráči spekulovalo o tom, kam zamíří elitní útočník John Tavares. Podle mnohých měl podepsat se svým klubem z Brooklynu, mluvilo se také o Torontu nebo San Jose. A právě prostřední varianta se nakonec ukázala být správná. Hvězdný centr slevil z finančních požadavků a posílil vyhecovanou galaxii mladičkých superhvězd.

Navíc se vrátil domů.

Tavares se totiž narodil ve městě Mississauga ve státě Ontario. A hlavním městem Ontaria je Toronto. Už jako malý John lítal po baráku v dresu Maple Leafs a představoval si, jak jednou za klub z Original Six dává gól ve finále Stanley Cupu.

Not everyday you can live a childhood dream pic.twitter.com/YUTKdfMALl — John Tavares (@91Tavares) 1. července 2018

Z pozice hlavní marketingové tváře klubu z New Yorku se stal "otcem" a hlavním rádcem mladíků jako jsou Auston Matthews, William Nylander, Mitch Marner a Kasperi Kapanen. Kromě svých schopností měl celému týmu dodat také klid a zkušenosti, částečně bylo jeho cílem přebrat zodpovědnost z beder talentů.

Teď do současnosti.

Leafs mají odehráno 61 utkání. V Atlantické divizi jsou na třetím, postupovém, místě za suverénní Tampou a Bostonem. Co se celé soutěže týče, figurují torontští hokejisté na šesté příčce.

Tavares odehrál všechny duely a světe div se, je po Marnerovi druhým nejproduktivnějším mužem týmu. Nastřílel už 34 branek a u dalších 31 asistoval, ani tak se ale očividně všem nezavděčil. Do úst si jeho jméno vzal na twitteru bývalý hráč Islanders a v minulé sezoně ještě útočník Red Bull Salcburk hrajícího EBEL Rob Schremp.

Dvaatřicetiletý Američan sdílel fotku zveřejněnou stanicí NBC, z níž vyplývá, že se Islanders daří lépe v aktuálním ročníku bez Tavarese, než v minulém s Tavaresem a dopsal následující. „Ultimátní 'Udělal jsem svou práci a jsem hotov' typ superhvězdy. Vyhrává, když hraje v národním týmu, který je napěchovaný stejně kvalitními, nebo ještě lepšími hráči. Jinak počítá SVOJE body a SVOJE ceny."

Ostrá kritika nebyla podložena Tavaresovými statistikami, kanadský hokejista bude totiž v závěru ročníku atakovat svoje sezonní maxima.

Posledních pět sezon Johna Tavarese: 2014/2015 NY Islanders 82 zápasů 38 gólů 48 asistencí 86 bodů 2015/2016 NY Islanders 78 zápasů 33 gólů 37 asistencí 70 bodů 2016/2017 NY Islanders 77 zápasů 28 gólů 38 asistencí 66 bodů 2017/2018 NY Islanders 82 zápasů 37 gólů 47 asistencí 84 bodů 2018/2019 Toronto 60 zápasů 34 gólů 31 asistencí 65 bodů

Nejvíc bodů nasbíral v ročníku 2014/2015 a to 86. Pokud by hvězdný centr pokračoval stejným tempem jako doposud, zakončil by sezonu s 89 body. Jeho opravdový význam pro Toronto se ale naplno ukáže až v play off.

Je jasné, že oba fanouškovské tábory celou kauzu jen tak nezapomenou, ale opravdu lze osmadvacetiletému centrovi zazlívat, že si přeje splnit jeden, dlouho zapomenutý, dětský sen?