Mrázek tasil "Haška". Hodně stará škola, smál se trenér. Zaujal i oslavou | iSport.cz

Po základní hrací době byl stav nerozhodný 3:3. Carolina sice bleskově vedla 2:0, během úvodních dvou minut skórovali Brock McGinn a Greg McKegg, ještě do první sirény ale Panthers srovnali skóre.

„Byl to hodně těžký a vybojovaný zápas. Jeden z těch prvních dvou gólů jsem měl určitě mít, soupeř se vyrovnáním nastartoval a my pak museli vyrovnávat ve třetí třetině. Prodloužení už byla loterie,“ popsal průběh duelu v tradičním hodnocení na svém oficiálním Facebooku Mrázek.

Přidaný čas ale český gólman proměnil ve svou exhibici. Nejprve tygřím skokem vypíchl nataženou hokejkou puk Miku Mathesonovi, který na něho najížděl sám. Fanouškům NHL okamžitě naskočila jedenáct let stará situace, kdy Dominik Hašek podobným způsobem sestřelil při utkání Detroitu s Minnesotou hvězdu Wild Mariána Gáboríka.

"Všiml jsem si, že se Matheson soustředí jen na puk, tak jsem to zkusil a vystartoval po něm," vysvětlil Mrázek neobvyklé a hodně odvážné řešení. "Dlouho jsem takový zásah neviděl. Bylo to jak z hodně staré školy. Skvěle to přečetl, musel jsem se smát," přiznal na tiskové konferenci po konci utkání v BB&T Center trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Ale to ještě nebylo z dílny 27letého rodáka z Ostravy vše. Mrázek vzápětí zneškodnil vyrážečkou také další samostatný nájezd Jonathanu Huberdeauovi a z následného protiútoku rozhodl divoké prodloužení Sebastian Aho.

"Vypadalo to, že vůbec nevíme, co na ledě děláme. Petr byl ale fenomenální a rozhodl o naší výhře," pochválil svého maskovaného svěřence kouč Brind'Amour.

Televizní kameru zaujala i oslava českého gólmana, který bezprostředně po vítězné trefě vybruslil z branky k modré čáře, poklekl na jedno koleno a mohutně pumpoval rukama. "Věřil jsem, že by ten brejk mohli zakončit gólem. Měl jsem ohromnou radost," těšilo Mrázka.

Máme ve formě oba gólmany

Na vlas stejná oslava je vyvedena na logu pro následující světový šampionát hokejistů do dvaceti let, který na přelomu let 2019 a 2020 bude hostit Česká republika, konkrétně Ostrava a Třinec. Silueta slavícího brankáře zobrazuje Mrázkovu euforii po vítězství nad Spojenými státy v základní skupině na juniorském mistrovství světa 2012.

Ale zpět na Floridu. Po Mrázkově show si mocně odfrkl také Aho, jeho spoluhráč ho v prodloužení zachránil. "Petr tam předvedl dva vynikající zákroky. Jeden únik jsem zavinil já, ale chytil to. Asi ho vezmu někdy na večeři," usmál se finský snajpr. "Bez těch zákroků bychom se bavili o něčem jiném. Je to úžasný pocit, když víte, že máte gólmana ve formě. My máme ve formě dokonce oba," poukázal na výborné výkony Mrázka a osm let staršího veterána Curtise McElhinneyho Aho.

Díky spolehlivé práci obou gólmanů Hurricanes natáhli svou vítěznou šňůru na pět utkání a aktuálně mají ve Východní konferenci jednobodový náskok na Pittsburgh a Montreal, čili týmy, které drží Wild Card.

Mrázek sám si připsal výhru ve všech čtyřech posledních startech. „Nebyl z naší strany ten nejpovedenější duel, ale i tak jsme vyhráli. A to se cení," uzavřel povídání Mrázek, autor 28 zákroků.