Bomba a gól! Zadina je v každém zápase nebezpečnější, chválí trenér | iSport.cz

Zadina a první gól v NHL? To byla pro tuto sezonu jen otázka času. Je sice pravděpodobné, že devatenáctiletý hokejista odehraje teď jen devět utkání, aby Red Wings nemuseli načít první rok jeho nováčkovského kontraktu, ale i tak se premiérová trefa čekala takřka s každým hráčovým nápřahem.

Nápřah a rána - to je jeho specialita. Za dělovou střelu ho už v předchozích dnech chválili veteráni Niklas Kronwall či Justin Abdelkader. Prvním, kdo ji nedokázal zachytit, byl zkušený Semjon Varlamov z Colorada. Souhru Filipů Hronka se Zadinou zastavila až síť v kleci Avalanche.

„Samozřejmě to byl skvělý moment, ale byl bych ještě šťastnější, kdybychom zápas vyhráli," řekl po utkání v rozhovoru pro klubové stránky.

VIDEO: První Zadinův gól v NHL

Přitom když odchovanec Pardubic v zápase skóroval, byly dva body blízko. Zadina se trefil v přesilové hře v čase 57:43 a Detroit vedl 3:2. Jenže Tyson Barrie o 42 vteřin později vyrovnal a v prodloužení rozhodla zápas domácí opora Nathan MacKinnon.

„Byli jsme vážně blízko, ale nestačilo to," kroutil hlavou Zadina, který měl nicméně stále plnou hlavu svého gólu. „Hroney mi skvěle přihrál, máme to tak trochu natrénováno z Grand Rapids," vysvětloval novinářům a namlslal tak fanoušky, kteří se v příštích letech mohou těšit na spolupráci této dvojice.

Jinak byl čtvrtý Zadinův zápas v nejlepší lize světa tím zatím nejpovedenějším. Dařilo se mu, a proto ho trenér Jeff Blashill nasazoval s ubíhajícím časem více a více. Nakonec odehrál celkem 18 minut a 16 vteřin a pětkrát vystřelil na bránu. Tolikrát to nezvládl žádný jiný hráč Red Wings ani Colorada.

„Nejvíce se mi na něm líbí, že v každém zápase vypadá nebezpečněji. Během přesilových her je dynamický a při hře 5 na 5 čím dál lépe tvoří hru. Pro tento klub je to dobré znamení," chválil si Blashill.

Dobrých znamení Detroit bude potřebovat hodně. Ve Východní konferenci je klub druhý od konce a na poslední postupovou pozici do play off ztrácí prakticky nesmazatelných 23 bodů. Po sérii pětadvaceti účastí ve vyřazovací části teď přijde třetí ročník bez play off.

Každý Zadinův gól bude tedy příslibem světlejších zítřků.

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Detroit