Ze Zadiny roste chlap. Hvězdy Detroitu ho chválí, agent měl z farmy obavy | iSport.cz

Žilo to kolem něj ještě dřív, než brusle Filipa Zadiny řízly do ledu NHL. Mohl za to vtípek při draftu. Nebyl uražený nebo kyselý. S úsměvem pronesl větu, že když si ho Montreal a další nevybraly, bude jim chtít předvést, že udělaly chybu. Jak? Nasype jim do branky puky a Detroitu tak bude chtít dokázat, jak se rozhodl správně, když si ho zvolil jako číslo šest.

Tahle věta ale žila svým životem. Neřešil se kontext, zapadlo, že všechno bylo míněno v žertu, ne uraženě. A mladý útočník minulé léto získal první nepřátele.

Lekce číslo jedna: být moc otevřený škodí. Podle novináře Jeffa Seidela z Detroit Free Press tady ale nastala jedna podstatná změna: „Naučil se svoje emoce víc ovládat.“ Během sezony v AHL byl Zadina hráčem, který nejčastěji chodil mezi média. „Když jsme se bavili dva dny před jeho debutem v NHL, byl přátelský a srdečný. A nebyla v něm ani kapka té drzosti z draftu, divoká prohlášení zmizela. Z pohledu novináře se vám to nelíbí, chcete slyšet podobně ostré věty, není nic lepšího, než když někdo mluví takhle. Ale na druhou stranu? Ukázalo to vyzrálost. Posun,“ dodal Seidel.

První kompletní sezonu mezi dospělými začal devatenáctiletý útočník v AHL. Aby do sebe dostal kýženou rutinu, ubytoval ho u sebe nejdřív asistent trenéra Mike Knuble, hrana chlap s víc než tisícovkou zápasů v NHL na triku. Sám dost barvitě popisoval, na co si hráč, který přichází mezi dospělé, musí zvykat: „Všechno se odehrává strašně rychle. Najednou přijdete z juniorského hokeje mezi dospělé a je to velký skok. Kolem sebe máte všechny spoluhráče s chlapskou silou, starší kluci mají zkušenosti, dovednosti na jiné úrovni a vy jste doteď