Pastrňák blízko návratu! Už trénoval s týmem, v úterý by mohl hrát | iSport.cz

"Neříkám, že se určitě vrátí, ale společně s lékařským týmem se rozhodneme po ranním (úterním) rozbruslení. A pokud by nehrál v úterý, ve čtvrtek by to mohlo klapnout," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Bruins hrají v úterý na ledě New York Islanders a o dva dny později na hřišti New Jersey Devils.

Pastrňák se zranil 10. února, kdy upadl na cestě ke svému autu po sponzorské večeři, na níž byl se spoluhráči. V té době byl lídrem týmové produktivity a navzdory absenci je s 31 góly stále nejlepším střelcem Bostonu. V 56 odehraných duelech nasbíral 66 bodů.

"Tvrdě jsem kvůli tomu dřel. Nevím, jak se budu v prvním zápase po návratu cítit, takže jsem samozřejmě trochu nervózní," řekl Pastrňák novinářům po dnešním tréninku. Bolest necítil, ale palec si bude chránit výztuhou.