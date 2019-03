Mohlo se zdát, že jeho kariéra se sune dolů. Gólman Petr Mrázek v Detroitu neuchvátil, jenže v Carolině prožívá úspěšný restart. Klub táhne do play off, internet plní jeho parádní zákroky. „Hokejem se zase bavím,“ říká 27letý brankář v otevřeném rozhovoru pro Sport Magazín, páteční přílohu deníku Sport. V něm rozebírá i to, proč se o něm někdy tvrdí, že je nafoukaný, až arogantní. „Lidi, kteří mě znají, vědí, jak to je. Ale je pravda, že bez zdravého sebevědomí bych nebyl v NHL,“ přiznává Mrázek.