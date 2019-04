Premiéra z jiného světa! Hattrick v prvním zápase a Montreal má hrdinu | iSport.cz

Nováček Ryan Poehling zažil debut snů, v prvním zápase v NHL dal hattrick • Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Když 31. března podepsal nováčkovský kontrakt s Montreal Canadiens šlo o den, kdy se mu splnil sen. Jenže to ještě ani zdaleka netušil, co ho brzy čeká během jeho prvního utkání v NHL. Dvacetiletý americký nováček Ryan Poehling vstřelil proti rivalovi z Toronta rovnou hattrick a v nájezdech navíc rozhodl o konečné výhře 6:5. „Nevím, co říct. Vážně. Jsem naprosto v šoku," řekl Poehling, jehož v hledišti Bell Centra sledovali i rodiče a tři bratři.