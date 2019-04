Základní část NHL je za námi. V noci ze středy na čtvrtek vypuknou bitvy o Stanley Cup. Dění v nejprestižnější lize světa zhodnotil v pořadu NHL INSIDER hokejový expert Martin Tomaides. Favorita na zisk Poháru má jediného – Tampu Bay. „Pokud vyhraje kdokoliv jiný, tak to pro mě bude překvapení,“ říká. Kdo ho v základní části nejvíce překvapil a naopak zklamal? Který z českých hráčů by mohl svůj tým táhnout za Stanley Cupem? A kam dojde překvapení z New York Islanders?