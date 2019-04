Thornton sestřelil Noska a brblal: Takhle do mě vráží můj syn | iSport.cz

Thornton, jednička draftu z roku 1997, hrával hokej ještě v době, kdy na ledě bylo povoleno kdejaké zvěrstvo. I střety tohoto druhu nicméně málokterý sudí dříve nechával projít a v současné době jsou tvrdě trestané. Thornton v zápase prošel pouze se dvěma trestnými minutami, nicméně to nemusí být vše.

„Disciplinární komise si to určitě prohlédně, o tom nepochybuji. Jasný hit na hlavu," prezentoval svůj názor Noskův trenér Gerard Gallant.

I záběry kamer vypadají dost jasně, český útočník schytal pěknou ránu a chvíli mu trvalo, než se zvedl. Proto trochu překvapila reakce centra San Jose, který měl pocit, že o nic tak hrozivého nešlo.

VIDEO: Takhle Thornton trefil Noska

„Popravdě si myslím, že jsem se ho sotva dotkl," divil se po utkání devětatřicetiletý Thornton. „Nosek se prostě jen vystavil do špatné pozice, však jste viděli, že se hned zvednul. Můj syn do mě takhle vráží šestkrát denně," řekl po utkání s trochou nadnesenosti.

Názor si můžete udělat sami, pravdu měl ale veterán v tom, že Nosek se po chvíli zvedl a vrátil se do hry. V její třetí části se dokonce zapletl do strkanice se silákem Brentem Burnsem a chtěl se prát, jenže rozhodčí včas zasáhli.

Pobít se nechali až jinou dvojičku, drsňáka Ryana Reavese a vyzyvatele Evandera Kanea, kteří se pošťuchovali od prvního utkání. Jejich pěstní souboj z 58. minuty rozhodně stál za to a pořádně okořenil krásný zápas a nalákal diváky na pokračování série.

Po utkání ani jeden z účastníku bitky nemluvil s médii, ale dusno bylo už před jeho startem. „Kane se chová jako by byl o několik čísel větší když nejsem na ledě, ale pokaždé když tam jsem, tak se jakoby vytratí," řekl Reaves pro reviewjournal.com už v neděli. „Tak to bylo vždycky když jsme se potkali a nečekám, že by se něco změnilo," hecoval soka Reaves.

A změnilo. Střelec Sharks ukázal, že i s pěstmi to dokáže více než dobře. Nicméně to kalifornskému týmu nebylo nic platné a po vyhraném úvodním zápase najednou prohrává 1:2.

A co hůř, v posledních dvou utkáních inkasoval jedenáct branek.