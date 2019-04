Faul jak od syna? Thornton dostal za zákrok na Noska jednozápasový trest | iSport.cz

Nosek v 37. minutě v souboji u mantinelu odklidil puk z dosahu dotírajícího obránce Brendona Dillona a předkloněný na jedné brusli pokračoval v pohybu, když do něj Thornton narazil ramenem. Devětatřicetiletá opora Sharks dostala od rozhodčích dvouminutový trest.

Thornton po utkání zákrok zlehčoval. "Upřímně jsem si myslel, že jsem se ho sotva dotkl. To se stává. Můj syn mě takhle trefuje šestkrát denně. Sám se dostal do divné pozice," řekl o Noskovi. Vegas ve třetím zápase zvítězilo 6:3 a ujalo se vedení v sérii 2:1.

NHL rovněž potrestala Nazema Kadriho z Toronta za krosček do hlavy Jakea DeBruska z Bostonu ve druhém duelu série. Útočník Maple Leafs, který v zápase dostal za faul trest na pět minut plus do konce utkání, si do konce série nezahraje. Toronto i bez Kadriho zvládlo třetí zápas a v sérii vede 2:1.