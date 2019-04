Sázka na všechno vyšla. Vyčichlé hvězdy Columbusu zlomily prokletí | iSport.cz

Mnoho lidí Kekäläinenovy kroky nechápalo. Panarinovi i Bobrovskému končí po sezoně smlouva a oba jasně avizovali, že si v létě chtějí vyzkoušet trh s volnými hráči. Čekalo se, že budou vyměněni a do Columbusu místo nich zamíří adekvátní náhrady. Nic z toho se ale nestalo. „Přece nepřijdu o své nejlepší hráče,“ prohlašoval na konci února Kekäläinen. Finský manažer ve službách Blue Jackets k nim naopak přibral další hráče, se kterými se po sezoně možná rozloučí – Matta Duchena, Ryana Dzingela či Adama McQuaida.

Pokerovou terminologií vsadil all-in. Sázka, ve které vsadil vše, a buď o to může přijít, nebo se radovat z velkého zisku. V případě Columbusu už je teď jasné, že platí druhá varianta. Projevila se však až v play off a ne už v základní části. Duchene, který měl v Ottawě 58 bodů (27+31) v padesáti zápasech si jich po změně dresu připsal pouhých 12 (4+8) ve 23 utkáních. Na ledě byl velkým zklamáním. „Zpočátku jsem hru nechal plynout víc, než jsem chtěl,“ připustil kanadský centr.

Vše zavánělo velkým průšvihem. Zvláště poté, co se celek z Ohia ocitl i mimo pozice zaručující play off. Poté ale Modrokabátníci zabrali a sedmi výhrami z osmi zápasů se do bojů o Stanley Cup dostali. Až proti suverénnímu vítězi základní části z Tampy Bay se risk začal vyplácet naplno.

Duchene, na kterého se před tím snášela velká vlna kritiky, se probudil a v sérii proti Lightning byl nejproduktivnějším hráčem Columbusu se sedmi body s bilancí 4+3. Výraznou měrou se podílel zejména na druhé výhře (5:1), kde si připsal gól a tři nahrávky.

Kanadský centr cítil velké zadostiučinění. „Přijdeš a očekáváš, že pro tým něco uděláš. Chceš tak učinit a cítíš se poctěn, zároveň mu chceš vrátit jeho důvěru,“ ulevil si Duchene po sérii s Tampou. „Pokud byste mi minulý rok řekli, že bych se po výměně do Ottawy ocitl nyní právě tady, hádal bych se o všem, co by se mohlo stát. Nikdy nevíte, co očekávat v této lize. Jsem velmi rád, že jsem tady a nadšený pro tuhle partu,“ těšilo 28letého Kanaďana.

Kekäläinenovi vyšel dokonale i risk v ponechání hvězdného dua. Hvězdný útočník Artěmij Panarin se ve čtyřech duelech s Lightning zaskvěl pěti body (2+3). Sergej Bobrovskij si připsal za celou sérii 106 zákroků a jeho úspěšnost se vyšvihla na 93,16 procenta.

Překvapivou a neznámou zbraní Colmubusu v play off se ukázal devatenáctiletý Francouz Texier, který ještě před měsícem hrál vyřazovací boje ve Finsku a jen po sedmi odehraných zápasech v AHL na farmě v Clevelandu se přesunul do týmu Blue Jackets a ve čtyřech duelech o Stanley Cup získal tři body (2+1).

„Je pozoruhodné, že se takhle mladý chlapec dostal do tak těžké situace a hrál takhle parádně,“ komentoval výkony mladíka kapitán Columbusu Nick Foligno. Trio Duchene, Panarin a Texier dovršilo zkázu Tampy, když všichni tři skórovali do prázdné branky v posledním zápase v Nationwide Areně (3:7).

Columbus se tak dočkal historicky první vítězné série ve Stanley Cupu a rovnou proti Tampě, proti níž mu téměř nikdo nevěřil. Euforie z postupu byla obrovská. „Jsem rád, že se tato skupina semkla i z negativních věcí mimo šatnu. Víme, co tu máme,“ podotkl jeden z lídrů Blue Jackets Cam Atkinson. Lightning naopak odcestovali domů po historickém kolapsu. Deset dnů poté, co se radovali z vyrovnaného rekordu v počtu vyhraných zápasů v základní části, kdy ovládli 62 utkání.