Washington ochromil MRÁZek. Bratr zbitého Rusa vyhrožuje Ovečkinovi | iSport.cz

Na Východě to vře, suverén základní části Tampa Bay je z play off venku (0:4 s Columbusem), stejně tak vybírají dovolenkové destinace hokejisté Pittsburghu (0:4 s Islanders), vítězové Stanley Cupu z let 2016 a 2017. A do mokřadu zabředá také Washington, outsider z města Raleigh klade nečekaný odpor!

Po úterní rychtě 0:5 ztratila parta okola Alexandra Ovečkina i noční duel a kromě Warrena Foegeleho, autora tří gólů v posledních dvou konfrontacích (3+1), ji trápí také Petr Mrázek. Ze 48 puk vystřelených na jeho branku propustil 27letý brankář jediný.

"Moc to pro nás znamená, že se k nim vracíme za nerozhodného stavu. Pokud ale chceme postoupit, musíme vyhrát i u nich," plánuje budoucnost Mrázek, který lape v play off s úspěšností 91,9 procenta. "Snažíme se hrát naši hru, bojovat a dělat i všechny malé detaily správně. Úžasní byli kromě kluků také naši fanoušci, jako bychom měli díky nim hráče navíc," smekl před vřavou 19 202 příznivců Hurricanes rodák z Ostravy.

Více fanoušků na hokej do PNC Areny nikdy v historii nedorazilo!

TOP zákrok zápasu dokázal Mrázek perfektně načasovat, tři minuty před poslední sirénou vylapal stoprocentní šanci Jevgenije Kuzněcova. "Když uděláme chybu, je tam Petr, byl zase výborný. V obou našich domácích zápasech byl rozdílovým hráčem," chválil maskovaného Čecha šéf střídačky Rod Brind'Amour.

"Je to skvělý gólman. Dělá v pravý čas klíčové zákroky, přesně tohle od brankáře v play off potřebujete," doplnil trenérova slova kápo Justin Williams.

VIDEO: Podívejte se na klíčový zákrok Petra Mrázka proti Kuzněcovovi

Všechno u Hurricanes ale růžové zdaleka není, mimo hru je dalšího útočník základní sestavy; z nočního utkání odstoupil v jeho průběhu Jordan Martinook. Minulý match pak nedohráli Micheal Ferland a Andrej Svěčnikov, který byl po drsné bitce s Ovečkinem otřesený a podstoupil sérii vyšetření. "Vždy jsme opatrní. Nebudeme ho hnát zpět, ale navštívil jsem ho a cítí se skvěle," řekl kouč ke stavu dvojky draftu 2018 Brind'Amour.

Příspěvek Jevgenije Svěčnikova je stupidní!

Podobně klidný nezůstal starší bratr Svěčnikova Jevgenij, z frustrace se vypsal na Instagramu, kde hvězdného krajana označil a dopsal výmluvný vzkaz. „Jedna, dvě, Freddy si pro tebe jde,“ použil forvard Detroitu, který vynechal kompletní sezonu 2018/19 kvůli zranění kolene, citát z filmu Noční můra v Elm Street.

Jevgenij Svěčnikov se vyjádřil na svých sociálních sítích, kde zanechal Ovečkinovi jednoduchý a všeříkající vzkaz. • Foto Instagram.com

„Byl to stupidní příspěvek. Bude odpovídající reakce,“ slíbil zástupce komisaře NHL Bill Daly a měl na mysli staronový úzus NHL. Starší Svěčnikov totiž porušil pravidla užívání sociálních sítí z roku 2011 ve kterých stojí, že zneužití, či nevhodné užití, sociálních platforem může vést k dalším krokům ze strany ligy.

I asked NHL Deputy Commissioner Bill Daly what’s the league reaction to Evgeny Svechnikov post on Instagram tagging Alex Ovechkin: “Stupid Post. There will be an appropriate response.” @DetroitRedWings @Capitals @NHLCanes — Renaud Lavoie (@renlavoietva) April 16, 2019

Ovečkin se ke dva dny starému incidentu, kdy v první třetině za stavu 0:1 seřezal o 14 let mladšího a 23 kilogramů lehčího krajana, který ho údajně na bitku vyzval, vracet nechtěl. "Nemůžeme spoléhat, že někdo jiný dá gól nebo zachrání situaci, musíme začít každý sám u sebe. Musíme hrát jako tým, každý musí plnit svou roli a podat stoprocentní výkon. Pokud tomu tak nebude, těžko budeme vyhrávat," lakonicky komentoval výkon své party Ovečkin, který jako jediný Mrázka překonal.

"Je to jen malá komplikace, jsem 100% přesvědčen o tom, že naši práci dokončíme a postoupíme," dodal bouřlivák Tom Wilson.

Další zápas série je na programu v noci ze soboty na neděli v hlavním městě USA. Zmátoří se favorit, nebo vzepětí Caroliny, která s Washingtonem prohrála všechna čtyři vzájemná utkání v základní části, bude pokračovat?

VIDEO: Podívejte se, jak Ovečkin vypnul Andreje Svěčnikova