Pastrňák si rýpl do zpěváka Biebera. Postup Toronta? Dneska ne, napsal mu | iSport.cz

„Dneska ne, Justine,“ stojí na Pastrňákově twitterovém účtu a reakce je doplněna hashtagem #bostonstrong.

Český útočník tady měl poslední slovo, na tohle už se nedalo nic říct. V zápase sice bodově mlčel, ale to nevadí. Tentokrát to na sebe vzali hráči z nižších formací a bojovníci, kteří se hodí na tyto druhy zápasů a běžně jsou zvyklí brousit bradou led.

První trefu v utkání zaznamenal Joakim Nordström, který se štěstím prostřelil brankáře Frederika Andersena. Přitom sedmadvacetiletý Švéd dal zatím v play off jediný gól, a to do prázdné brány. V úterý k úspěšné trefě přidal i asistenci. „Už před zápasem jsme si říkali, že to budeme hodně rvát na bránu a já se zkrátka snažil to tam dotlačit," řekl útočník, který v roce 2015 vyhrál Stanley Cup s Chicagem.

Gól a nahrávku zaznamenal také Sean Kuraly, další hokejový dělník, který je zvyklý hlavně na černou práci. Pomohl tak Bostonu k novému rekordu NHL, na patnáct výher v sedmých zápasech ještě žádný tým NHL nedosáhl. O prvenství se Bruins dělili s Montrealem a Detroitem.

Jeden rekord pak vyrovnal Zdeno Chára, pro kterého šlo o třináctý sedmý zápas kariéry a vyrovnal se tak Scottu Stevensovi a Patrickovi Roy. V zápase nebodoval, ale v sérii zapsal branku a nahrávku a hlavně šest kladných bodů.

„Dneska to bylo úžasné, fanoušci byli nadšení a hlasití a my jsme z nich čerpali energii. Moc děkujeme všem co přišli, i těm co se na nás dívali doma," řekl pro NHL.com dvaačtyřicetiletý zadák.

Torontu tak znovu zbyly jen oči pro pláč. Na výhru v sérii čekají už patnáct let! Za tu dobu Maple Leafs do play off postoupili pouze čtyřikrát, z toho je třikrát vyřadil Boston a pokaždé to bylo v sedmém zápase.

„Náš tým se výrazně vylepšil, sami to vidíte," vykládal po zápase trenér Mike Babcock, který měl oproti minulé sezoně k dispozici například superhvězdu Johna Tavarese či zkušeného obránce Jakea Muzzina, který před pěti lety zdvihl nad hlavu Stanley Cup v barvách Los Angeles.

„Jenže i přesto, že jsme hráli líp, jsme skončili na stejném bodě, takže to je zklamání," pokračoval kouč.

Ten asi čekal větší příspěvěk od některých opor, například od novice Tavarese. V základní části byl se 47 góly třetím nejlepším střelcem NHL, předběhli ho jen Alexandr Ovečkin a Leon Draisaitl. On měl být tím, kdo tým nakopne v klíčových momentech a mladým Marnerovi s Matthewsem ukáže cestu.

Jenže bývalý kapitán dal jen dva góly a na tři nahrál a k tomu dodal pět záporných bodů. „Musíme najít způsob, jak být lepší," vysvětloval zklamaně novinářům. „Máme kvalitní tým plný mladých tváří a talentů. Ale z každé šance bychom měli vytěžit co nejvíc," řekl třicetiletý forvard, který se v kariéře jen jednou dostal za brány prvního kola.

Nevyšlo to ani tentokrát a čekání na Stanley Cup tak pro tým trvá. Teď už 52 let.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Toronto