Carolina vítězí i bez Mrázka a je krok od postupu. Dallas srovnal sérii | iSport.cz

Mrázek se zranil v dolní části těla při zákroku v minulém utkání a odhaduje se, že týmu bude chybět několik dní. Do branky Caroliny se tak postavil Curtis McElhinney, který chytal ve věku 35 let a 343 dní své první utkání play off od úvodní minuty. Jde o rekond NHL, žádný gólman si premiéru ve vyřazovací části neodbyl později. Kanadský brankář utkání zvládl, kryl 28 střel a tým podržel zejména za stavu 1:1, kdy zneškodnil Islanders dvě velké šance.

Carolina se ujala vedení trefou Teuva Teräväinena, jehož Islanders nechali trestuhodně úplně volného u levé tyčky a finský útočník pohodlně skóroval do prázdné branky. Za necelé dvě minuty vyrovnal v přesilové hře střelou od modré čáry Devon Toews. Justin Faulk ze sólového úniku strhl vedení opět na stranu Hurricanes, ale hosté díky trefě Joshe Baileyho z mezikruží opět rychle smazali ztrátu.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - NY Islanders

Zápas rozhodla chyba brankáře Islanders Robina Lehnera, jehož rozehrávku zachytil Sebastian Aho a po jeho přihrávce skóroval zblízka Justin Williams. Zbývající dvě branky vstřelili v poslední minutě při power play Teräväinen a Aho.

St. Louis otevřelo skóre v šesté minutě trefou Vladimira Tarasenka v přesilové hře, ale Dallas ještě v úvodní třetině vývoj utkání otočil. Rychlou stahovačkou v předbrankovém prostoru vyrovnal Jason Dickinson a Jason Spezza využil početní výhodu střelou bez přípravy z pravého kruhu. Dallas zvýšil v prostředním dějství vedení na 4:1. Obránce John Klingberg mířil přesně z pravého kruhu a Roope Hintz zakončil hezkou souhru. Robert Thomas už jen v 54. minutě snížil.

Výsledky:

Východní konference - 3. zápas:

Carolina - NY Islanders 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 7. a 60. Teräväinen, 32. Faulk, 51. Williams, 60. Aho - 9. Toews, 35. Bailey. Střely na branku: 38:30. Diváci: 19.066. Hvězdy zápasu: 1. Williams, 2. Slavin, 3. Faulk (všichni Carolina). Stav série: 3:0.

Západní konference - 4. zápas:

Dallas - St. Louis 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky: 12. Dickinson, 20. Spezza, 30. Klingberg, 38. Hintz - 6. Tarasenko, 54. Thomas. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18.790. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Benn, 3. Zuccarello (všichni Dallas). Stav série: 2:2.