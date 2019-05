Další pochybení sudích. Puk byl v ochranné síti, přesto dal Panarin gól | iSport.cz

Panarinův neregulérní gól padl v 9. minutě zápasu a bývalý útočník Chicaga jím snižoval na 1:2. Do dalšího průběhu utkání už nic výrazného nezměnil, a to je také důvod, proč se o něm nebude moc debatovat. Kdyby tato trefa významněji ovlivnila zápas, a třeba by Blue Jackets pomohla k obratu, to by byla teprve divočina.

Rozhodčí v tomto případě chybovali, ale to se může stát. Většinu aktérů zaskočilo především to, že situace se nesměla přesunout směrem k videorozhodčímu. NHL má na podobné případy striktní pravidla a toto zkrátka nedovoluje.

„To je pěkně bláznivé,“ prezentoval svůj názor překonaný gólman Rask, který by uvítal, kdyby obdobné situace mohly být řešeny profesionálněji.

VIDEO: Puk trefil ochranou síť, ale sudí nepískli

Sám Fin, který si v utkání připsal 39 zákroků a v kariéře šlo o jeho kulatou čtyřicátou výhru ve vyřazovací části, samozřejmě puk v síti také neviděl. On byl narozdíl od mužů v pruhovaném ale k celé situaci zády a ve svém brankovišti měl plné ruce práce.

Nicméně kdyby občas dost horkokrevný gólman zahlédl, jak to doopravdy bylo, pak by asi páni rozhodčí něco zažili. „Vidět to, tak bych pravděpodobně třísknul holí a pěkně na ně vyjel,“ řekl gólman pro Sportsnet.

Trochu klidněji už působili po zápase ostatní. Přece jen se vyhrálo, každý hodí podobnou situaci za hlavu. Veterán David Backes, který nahrával na třetí trefu hostí, navrhoval zhluboka se nadechnout. Trenér Bruce Cassidy raději situaci také tak trochu diplomaticky obešel.

„Vlastně jsem to ani moc neviděl, ale člověk si říká, že když je na ledě těch osm očí...“ narážel na množství sudích, kteří inkriminovaný moment minuli.

Podle obránce Charlieho McAvoye, který byl v danou chvíli přímo na ledě a puk mu padl za záda, odkud ho sebral asistující Oliver Bjorkstrand, bylo klíčové hlavně to, že se celý tým nenechal nepřízní osudu rozhodit.

„Když se něco takového stane, člověk pak snadno ztratí klid. Klobouk dolů před všema klukama v šatně, kteří se dál soustředili na hokej. Toho jsme před sebou v tu chvíli měli ještě hodně,“ chválil mladý bek v rozhovoru pro NHL.com.

Rekordní návštěva na utkání Columbusu v počtu 19 431 diváků tak ostrouhala, do vedení 3:1 na zápasy (které mimochodem Blue Jackets ještě nikdy neokusili), se totiž tým nedostal. Místo toho je srovnáno a pojede se na led Bruins.

„Teď nás to samozřejmě štve, ale série je dlouhá,“ řekl bek Seth Jones, který po čtyřech zápasech s bodem za sebou nebodoval podruhé v řadě. „Věděli jsme, že to nebude snadné, pátý zápas bude klíčový,“ uzavřel.

VIDEO: Sestřih utkání Columbus - Boston