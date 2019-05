Hertlův kapitán po zranění promluvil. Šili mu hlavu a slyšel, jak padají góly | iSport.cz

Celý střet nevypadal tak zle. Nehnutě ležící Pavelski už ano. Americký snajpr se totiž po souboji s dvojicí Cody Eakin - Paul Stastny bouchl hlavou o led a rázem byl mimo vědomí. Z ledu se sice po chvíli zvedal, ale přiznává, že o tomhle tedy neví.

První, co si pamatuje, jsou slova spoluhráče Joe Thorntona, který byl v tu chvíli s ním na ledě. „Máme tě, budeš v pohodě,“ uklidňoval ho prý veterán.

Od inkriminovaného momentu už utekly skoro dva týdny, ale Pavelski je stále mimo hru. Teď se při vzpomínce na tuto chvíli usmívá, ale to je hlavně proto, co nastalo o pár chvil později. Jeho spoluhráči ztracený zápas neuvěřitelně otočili a během přesilové hry čtyřikrát skórovali. Co si z toho pamatuje Pavelski?

VIDEO: Krvavé zranění Pavelskiho proti Vegas

„V první chvíli jsem měl v šatně docela strach, že to je vážné, ale ty góly mě začaly uklidňovat,“ vzpomíná s úsměvem pro SportsNet. „S prvním stehem v mé hlavě jsem akorát zaslechl, že jsme dali první gól. Se čtvrtým tam byl další. Pak jsem se podíval na obrazovku a viděl, že to je 4:3. Nechápal jsem, jak jsme ty góly dali,“ vzpomíná útočník, který musel být doktorem informován, že jeho tým hrál přesilovou hru.

Když pak v prodloužení Barclay Goodrow rozhodl o výhře a postupu, chtěl se i Pavelski radovat. I když se mu motala hlava a ze zákroku ho ještě pěkně bolela, zašel za kamarády do šatny. Však aby ne, na vyhrané sérii se podílel dvěma góly a čtyřmi body.

Ještě důležtější ale byl faul/nefaul, za který nakonec dvojice sudích Dan O´Halloran-Eric Furlatt dostala stopku pro celé druhé kolo play off. Oba zkušení rozhodčí se nechali ovlivnit krví potřísněným ledem a útočníka Vegas vykázali zbytečně do šaten.

Sám Pavelski je ale brání. „Nebylo to snadné rozhodnutí, událo se to totiž opravdu rychle. Rozhodčí mají těžkou práci,“ řekl a obratem dodal i svůj, celkem očekávaný názor na celou situaci.

„Jestli si myslím, že to bylo na trest do konce utkání? To bych řekl, že ne. Jestli jsem rád, že to sudí takhle pískli? To si pište, že ano,“ smál se.

Od té doby se při zápase na ledě neukázal, naposledy přišel fanouškům Sharks zamávat během pátého zápasu. Objevil se na kostce nad ledem a dočkal se samozřejmě obřích ovací.

VIDEO: Pavelski zamával fanouškům

Na šestý zápas do Colorada se s týmem vydal, ale jeho možné zapojení do akce je dost nejisté. Symptomy otřesu mozku prý nijak výrazně nepociťoval, ale únavu ano.

„Každým dnem to je lepší a lepší, hrozně se těším, až si zase zahraju,“ říká s tím, že davy fanoušků a množství energie, kterou umí předávat, mu skutečně chybí.

Kdyby si ale mohl odpočinout a vydat se do akce až na Finále konference určitě by se nezlobil.