Trenér Bostonu zuřil, GM házel lahví. Jak to mohl nebýt faul? diví se okolí | iSport.cz

Finále Stanley Cupu, klíčová část sezony. Výkladní skříň celé NHL. K tomu odpadky naházené na led nepatří, přesto se tohle ve čtvrtek v TD Garden stalo. Bruins prohráli proto, ze v zápase dokázali vstřelit jen jednu jedinou branku, ale nepodařený výkon rozhodčích jim také moc nepomohl.

Sudí jsou v posledních sezonách o mnoho přísnější, hokej se skutečně dost změnil, proto právě faul Tylera Bozaka na Noela Acciariho z 51. minuty vzbudil tak velkou pozornost. „Jak tohle mohl nebýt faul?“ divil se i komentátor zápasu.

Podobné myšlenky se daly vyčíst také ze tváří Acciariho i faulujícího Bozaka. Trest tady měl být naprosto jasný, přesně proto fanoušci naházeli na led odpadky a v hledišti došlo na několik rvaček. Přesně proto bývalý bouřlivák a současný generální manažer Bostonu Cam Neely v lóži mrskl minerálkou a pořádně zuřil.

VIDEO: Tak vypadal faul, který rozhodl zápas

„Párkrát v kariéře už jsem takovou atmosféru zažil. Když lidé čekají něco a děje se opak, tak se to může stát,“ vykládal pro NHL.com Bozak, který dlouhé roky hrával v Torontu, a tam jsou očekávání vždy vysoká. „Jsou to emoce, ke hře patří,“ hájil fanoušky.

Na druhou stranu jemu mohla být divočina v hledišti úplně volná, Blues si zajistili mečbol, a to je jediné, co se počítá. Frustrace se usadila v kabině Bostonu a ne a ne ji opustit. Zklamaný byl také Acciari, který celou situaci nazval hořkou pilulkou, kterou jeho tým musí spolknout.

Šéf rozhodčích Stephen Walkom zaujal po zápase jak jinak než neutrální postoj a za své podřízené se vlastně postavil. „Nehodláme to zatím více komentovat. V každém zápase jsou stovky momentů, na které je možné se zaměřovat, rozhodčí prostě vyhodnotili, že to faul nebyl,“ řekl pro SportsNet.

Bohužel tohle nebyla jediná situace, která Bruins v utkání číslo pět rozlítila. Další byl například úder do hlavy Marcuse Johanssona, který měl na svědomí Ivan Barbašev. Ten už se podobně předvedl v minulé sérii, kdy stejně trefil Tomáše Hertla a také nebyl trestán.

„Nejsou náhodou přesně tohle ty zákroky, které se liga snaží vyřadit ze hry?“ ptal se Cassidy v rozhovoru pro ESPN. „Chápu, že je to rychlá hra a že liga vybrala pro řízení důležitých zápasů kvalitní sudí, ale to, co někteří rozhodčí předvádí v této vyřazovací části je pro NHL ostuda,“ pokračoval.

Marcus Johansson has returned to the ice after taking this hit from Ivan Barbashev #NHLBruins pic.twitter.com/zr1dSj5k0D — NBC Sports Boston (@NBCSBoston) 7. června 2019

Narážel tím na předchozí potíže sudích z minulých týdnů. Šlo hlavně o pětiminutovou přesilovou hru, díky které San Jose vyřadilo v prvním kole Vegas a nahrávku rukou, po které Sharks ve třetím kole vyhráli v prodloužení zápas číslo tři proti St. Louis.

Boston tak má nůž na krku, bude muset v neděli vyhrát na ledě St. Louis a vybojovat si sedmý zápas. K němu nutně musí probrat své klíčové forvardy. Když pomineme třetí zápas série, ve kterém Bruins vyhráli 7:2, posbírali Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Pastrňák a David Krejčí dohromady pouze 4 body!

„Musíme se perfektně připravit na šesté utkání, to je jediné důležité, nic víc se nepočítá,“ řekl Bergeron, který v pěti finále vstřelil jedinou branku.

Pro Boston bude také potřeba pokořit nepříjemnou statistiku. Od roku 1939, kdy se hraje vyřazovací část na 4 vítězné zápasy, zvítězil tým, který ve finále vedl 3:2 na zápasy v 18 z 25 případů...

VIDEO: Sestřih utkání St. Louis - Boston