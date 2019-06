Bude jedničkou Hughes, nebo Kakko? A co Češi? Začíná draft NHL | iSport.cz

Na hokejových akcích, v nichž se utkávají nejlepší proti nejlepším, nemá Kanada v poslední dekádě konkurenci. Při výběru talentů do nejlepší ligy světa však ani čtvrtý rok po sobě nebude mít celkovou jedničku. Letos padne první výběr na jednoho z dvojice Jack Hughes, Kaapo Kakko.

Vše mají v rukách zástupci New Jersey Devils, kteří na začátku dubna vyhráli draftovou loterii. Z dilematu, zda sáhnout po americkém centrovi, nebo ukázat na finské křídlo, si však v Newarku, kde klub sídlí, těžkou hlavu nedělají.

„Podle mě je to skvělé. Raději budeme v této pozici, kdy budeme vybírat ze dvou špičkových hráčů,“ pochvaloval si v rozhovoru pro web The Athletic trenér John Hynes. „Uděláme rozhodnutí, které bude nejlepší pro budoucnost naší organizace.“

Nejjednodušší pozici mají konkurenční Rangers, již vystoupají na pódium vancouverské Rogers Areny jako druzí v pořadí. Vezmou zkrátka toho, kdo zbude… Při sumarizaci všemožných predikcí, žebříčků a analýz se nenajde zřejmě žádný odvážlivec, který by mezi Hughese a Kakka vecpal ještě jiné jméno.

Američan je dalším produktem národního rozvojového programu, jenž v kategoriích U17 a U18 shromažďuje to nejlepší, co Spojené státy v dané kategorii nabízejí. Šikovné ruce a dynamika bruslení by mohly Hughesovi umožnit naskočit do NHL již v novém ročníku.

Na druhé straně stojí Kaapo Kakko, jehož medailová sbírka se po zlatu ze šampionátu do osmnácti a dvaceti let rozrostla na konci května také o triumf ze seniorského mistrovství světa. Krytí puku, hokejové myšlení a fyzické dispozice, díky nimž sbíral v nejvyšší finské lize téměř bod na zápas, udělaly z pátečního večera hlavní zápletku.

Oba mladíci se v této sezoně ukázali českým fanouškům, v listopadu je dělilo pouhých 200 kilometrů. Hughes na turnaji do osmnácti let v Kravařích nasbíral ve čtyřech utkáních celkem šestnáct bodů (!), Kakko dostal pozvánku do finské dvacítky, kde si v duelu s českým výběrem připsal tři kanadské body.

Rozhodnutí zástupců Devils nebude mít vliv pouze na kariéru dvou zmíněných talentů, ale také na české hráče. Výběr centra Jacka Hughese by totiž mohl ovlivnit budoucnost Pavla Zachy, který měl povedený závěr sezony, dlouhodobě je však ofenzivní produkce šestky draftu roku 2015 nemalým minusem.

Defenzivní pracant je momentálně chráněným volným hráčem a jeho budoucnost možná ovlivní i dnešní večer. Podobně je na tom Filip Chytil, jejž v Rangers přesunuli z pozice středního útočníka na křídlo. Nijak neobvyklá praxe, často využívaná u řady šikovných mladíků, by se však v případě Hughesova propadu na druhé místo a následnému přetlaku centrů mohla proměnit v trvalou změnu.

Na přímou účast českých jmen v letošním draftu si však budou muset fanoušci počkat až na sobotu, kdy bude výběr talentů pokračovat druhým až sedmým kolem. Po dvou úspěšných letech, kdy byli v prvním kole vybráni Martin Nečas, Filip Chytil, Martin Kaut a Filip Zadina, se očekává propad z nejvyšších míst.

Čeští hráči mohou dokonce zůstat bez povšimnutí v úvodních třech kolech, což se od roku 1987 stalo pouze jednou, před šesti lety.