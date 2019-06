Jedničkou draftu NHL je Hughes, druhý Kakko. Čech po 3 letech chyběl | iSport.cz

Kaapo Kakko byl zvolen druhý a jeho domovem bude New York • Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Kaapo Kakko byl zvolen druhý a jeho domovem bude New York • Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Do dresu Calgary se souká kanadský útočník Jakob Pelletier, zvolen byl na 26. místě • Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Jedničkou draftu NHL se stal americký hokejový centr Jack Hughes, jehož si vybralo New Jersey. Hughes působil v uplynulé sezoně v týmu USA do 18 let. Finského útočníka Kaapa Kakka z TPS Rurku si zvolil z druhého místa celek New York Rangers. Český hokejista poprvé od roku 2016 chyběl v prvním kole.