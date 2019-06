Rok Ďábla!? Subban i Vonnová odpálili v Jersey extázi: Chci Stanley Cup! | iSport.cz

„Byl to pro nás úžasný víkend. Teď máme v týmu Halla, Hischiera, Hughese a taky Subbana. Soupeři nás budou muset brát vážně,“ rozplýval se v rozhovoru pro NHL.com generální manažer New Jersey Ray Shero, který u týmu z Newarku působí od roku 2014.

A je to věru namáhává fuška, Devils za posledních sedm let proklouzli do play off jen jednou (v ročníku 2017/18 vyletěli v prvním kole s Tampou 1:4) a především v uplynulé sezoně s přízní fanoušků hazardovali. Horší výsledek než 72 bodů nahrálo jen Los Angeles a Ottawa.

Shera potěšil v noci ze soboty na neděli i příspěvek, který zveřejnila Subbanova přítelkyně Lindsey Vonnová. Vítězka 82 závodů SP a majitelka čtyř velkých křišťálových glóbů dala na Twitter ďábelský smajlík a zaťatou pěst s popiskem "Let’s go!" Správci sociálních sítích Devils obratem zareagovali a odpověděli jí, že to ona je největší akvizicí dne!

"Červená" koláž na Instagramu na sebe taky nenechala dlouho čekat...

Zpackaný ročník Devils jsme zmínili, ale zášť a smutek ve fanouškovské obci Devils zdá se být zapomenut. Angažování Subbana, vítěze Norrisovy trofeje pro nejlepšího zadáka NHL z roku 2013 (dvakrát byl i v TOP 3), se tváří jako skvělý kauf, který fans náležitě ocenili.

Lindsey Vonnová udělala po přestupu svého přítele P.K. Subbana do New Jersey na Instagramu ďábelskou koláž. • Foto Instagram.com

Za kvalitního beka, ale s astronomickou roční gáží 9 milionů dolarů, Devils obětovali v obchodu s Predators "jen" obranáře Stevena Santiniho a Jeremyho Daviese, k tomu pak ještě dvě volby v draftu (2. kolo 2019 a 2020).

„Často slýchávám, že je P. K. svérázná osobnost. Já na tom ale nevidím nic špatného. V takové NBA se svérázným osobnostem nikdo nepodivuje. Za mě je to skvělý chlapík, enormně hladový po Stanley Cupu, který ještě nikdy nevyhrál. Tohle přesně chceme. Chceme lidi, kteří jsou vášniví. Chceme lidi, kteří mají hlad. Chceme lidi, kteří budou diváky bavit," dodal Shero a jeho nový kůň přitakal.

"Nepřicházím se jen zúčastnit, přicházím vyhrávat. Chci dosáhnout na Stanley Cup," okamžitě dle svých sebevědomých zvyklostí vyhlásil 30letý rodák z Toronta a ve videu, které umístil na sociální sítě, se označil za Subbanátora, který zboří Prudential Center.

#Smashville - I love you! Thank you to the @PredsNHL team, teammates, fans and community for embracing me over the past three years. Ready for this next chapter... @NJDevils are you ready for the Subbanator? 😈☝🏿👀 pic.twitter.com/rkPkkqRKRT