Schovaný talent na draftu? Mazura válí anglicky, u Oilers potká kamaráda | iSport.cz

Draft 2019 nenabízel na klíčových pozicích žádnou českou supernaději. Chyběly podobné osobnosti jako Martin Nečas či Filip Zadina. Vybráno bylo nakonec sedm českých hokejistů s českým pasem, včetně Mazury, jehož jméno zaznělo jako stodvaašedesáté.

V jiných klubech by hokejista z podobné pozice nebyl velkým mediálním tématem, ale Kanada je jiná. Novináři v Edmontonu ho rychle vyzpovídali a byli udiveni jeho skvělou jazykovou vybaveností. „Už třetím rokem žiji v Americe, tady není co řešit,“ vysvětloval.

Mazura není v českých kruzích úplně známý, nikdy ani neprošel žádným reprezentačním výběrem. Do zámoří se vydal už v šestnácti letech a má za sebou tři ročníky na Kimbal Union Academy v USHS-Prep. To není zrovna nejznámější liga. Například z TOP 10 bodování sezony 2017/18 prošel dosud draftem jeden jediný hráč.

„Hokej je tam rychlý, hraje se nadoraz a dost do těla. I když ne každý tam je vyloženě šikovný, nikdo nevypustí žádný souboj,“ popisoval novinářům ligu a dodal, že on sám rád sbírá body a umí to s holí.

Předvedl to i během nedávno skončeného ročníku, ve kterém byl prvním rokem jedním z klíčových mužů týmu, posbíral 54 bodů a stal se nejproduktivnějším borcem klubu. Čtrnáct branek a čtyřicet asistencí stačilo na sedmadvacáté místo v celé soutěži a zároveň na pozici druhého nejlepšího Evropana.

"I got a call from my roommate at school & he just started screaming – you're drafted!" #Oilers sixth-round selection Tomas Mazura describes his #NHLDraft moment shared with fellow Edmonton pick & best buddy Matej Blümel back home in the Czech Republic pic.twitter.com/7AZmU6nsc8