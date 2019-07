Pamětník historické rvačky Prusek: Je skvělé si říct, že jsem u toho mohl být | iSport.cz

Co si první vybavíte?

„Určitě atmosféru v hale. Prohrávali jsme tuším 2:5, zápas pomalu končil, a protože byl rozhodnutý, tak vzhledem k historii obou týmů se nějaká rvačka čekala. Pak to dopadlo tak, že pětka vlezla na led, servalo se to, rozdaly se tresty a celá mířila do šatny. Šla tam další a znova… Bylo to takové divočejší.“

Takže vzpomínka je pozitivní.

„Zpětně to beru jako obrovský zážitek a je skvělé si i po letech říct, že jsem u toho mohl být. Teď už by se něco takového stát nemohlo.“

Faul Martina Havláta byl tím, který to celé odstartoval. Tušili jste, že by mohlo dojít až k takové vlně hokejového násilí?

„Před zápasem jsme se samozřejmě všichni soustředili na body a vítězství v zápase, ale v hlavě jsme to měli. Philadelphia vždycky platila za ostré mužstvo, takže nás to dopředu napadlo. Že přijde odveta jsme si mysleli, nikdo ale nečekal, že to bude až tak velké. Já si teda hlavně vzpomínám na to, jak náš Zdeno Chára rozbil jejich obránce Mattiase Timandera.“

Když jste na střídačce viděl, že se do sebe pustili oba gólmani, hned jste se mohl začít rozcvičovat. Jak se vlastně jde brankáři do takhle vypjatého utkání?

„Pamatuju si, že jsem šel na led skutečně jen na pár minut a vlastně se jen dohrávalo. Náš rváč mě tehdy vyzýval, ať se taky zapojím. Na druhé straně stál Sean Burke, velká legenda a také pořádný chlap a co jsem slyšel i celkem slušný svalovec. Já jsem ale přesto vyjel při další velké bitce nahoru mezi kruhy, ale on na mě na dálku kýval hlavou, že se bít nebude. Ale asi by to vypadalo zajímavě. Popravdě nevím, jaká byla tehdy pravidla a co by se dělo, kdyby se další dva brankáři poprali a museli do šaten.“

VIDEO: Takhle vypadala bitka Philadelphie s Ottawou

Váš bývalý spoluhráč ze Spartaku Moskva Branko Radivojevič mi sdělil, že jejich gólman Sean Burke dostal nakázáno, že se už prát nesmí.

„To já ne. I když samozřejmě žádný rváč nejsem, ale na ty kruhy jsem vyjel a čekal jsem, co se bude dít.“

Na ledě se válí výstroj, sem tam nějaká kapka krve, adrenalin na maximální hranici, diváci šílí… Jaké to je vstupovat v takové situaci na led? Má člověk strach, nebo je spíš nahecovaný?

„Člověku se samozřejmě prožene hlavou, že je daleko větší šance než normálně, že vás někdo bude chtít převálcovat. V šatně už to pak bylo celkem v pohodě, žádné přehnané emoce.“

Na obou stranách byli celkem tři čeští a šest slovenských hokejistů, zavzpomínáte si s někým z nich občas na tuhle netradiční situaci?

„Popravdě ne, ale kamarádi se mě na to občas zeptají, to ano. Ti chtějí vždycky znát všechny detaily a po těch patnácti letech už se člověk vážně musí zasmát, když si na to vzpomene.

Co se týče Martina Havláta, ten se nakonec do bitky nezapojil. Kamery si ho zabíraly často a tlak na něj musel být velký. Bál se toho, že se na něj Flyers pokusí nasadit ostré hochy?

„Asi něco v hlavě na toto téma měl, ale nemyslím si, že se zrovna bál. To je normální, takové situace se zkrátka bez odezvy nenechávají, takže s tím musel počítat. Ale určitě to nedával najevo.“