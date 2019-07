Zakladatel Hockeyfights popsal, jak viděl slavnou řežbu: Bylo to nekonečné! | iSport.cz

Co se vám jako první vybaví v hlavě, když si na rvačky z toho zápasu vzpomenete?

„Asi to, jak nekonečné to celé bylo. Když si člověk myslel, že už je konec, začala hned další rvačka. Viděl jsem jen, jak se do sebe vždycky všichni na ledě pustili a sotva se začalo hrát, rvalo se to znovu. Navíc mě dost překvapilo, jací hráči se také zapojovali. Odveta za Havlátův zákrok se čekala, ale nikoho nenapadlo, že dojde třeba na deset rvaček. Tohle všechno už je pak na samotných hráčích.“

Jak si takový zápas užije fanoušek přímo v hledišti?

„Z televize z toho sálalo obrovské množství energie, takže naživo to muselo být ještě podstatně lepší.“

Myslíte, že se ještě někdy v budoucnu můžeme dočkat něčeho podobného?

„O tom skutečně pochybuji, je jiná doba. V tuto chvíli by to už rozhodčí hodně brzy všechno zarazili.“

Vy jste na hokejové rvačky expert, která vám z toho zápasu utkvěla v paměti nejvíce?

„Asi jedna z těch závěrečných mezi Markem Recchim a Bryanem Smolinskim, ta byla slušná. Ale je těžké vybrat jakoukoliv, která by byla lepší než bitka gólmanů.“

Jak jste nahlížel na roli Martina Havláta, který vlastně všechno načal, ale žádné rvačky se pak nezúčastnil? Udělal trenér Jacques Martin dobře, když ho v závěru uklidil na trestnou lavici?

„Havlát uměl hrát tvrdě, ale zároveň se o něm vědělo, že ne vždycky hrál čistě. Vždyť už tehdy v průběhu sezony byl suspendován za to, že nakopl Erica Cairnse z New York Islanders. Trenér Ottawy se dobře rozhodl ho ochránit tím způsobem, že ho nechal odsedět Chárův dvouminutový trest. Takže vinit Havláta za to, že se nepral, nejde.“

Mezi hokejisty je stránka hockeyfights.com hodně známá, a když jde o bitky, je oficiálním zdrojem. Díky tomu se i vy s mnohými z nich znáte, bavil jste se s některým o této velké bitce?

„Jednou jsem to mezi řečí nadhodil Robu Rayovi, který dostal nakládačku hned v té úplně první bitce. Když o tom mluvil, tak se šklebil a mračil zároveň.“

VIDEO: Tak vypadala bitka mezi Philadelphií a Ottawou