Slováci vzpomínají na rvačku historie: Sněhová koule už se valila! | iSport.cz

Branko, jaká je první vzpomínka na tenhle šílený zápas?

„Pamatuji si všechen ten adrenalin, který tam byl a plnou halu fanoušků, kteří v hledišti zůstávali ještě dlouho po zápase. Bylo vidět, že si celý ten zápas skutečně užívali.“

Takže atmosféra byla to hlavní?

„To bylo něco neskutečného. Philadelphia byla vždycky známá tím, že má ráda tvrdší hokej a vždycky se tak prezentovala a tehdy ještě podobným způsobem i mohla hrát.“

Maličko si vás vyzkouším, vzpomínáte si, proč vlastně celá rvanice vznikla?

„Vím, že šlo o faul Martina Havláta z předchozího utkání, to byla ta historie, na kterou bitka odkazovala.“

Váš tehdejší trenér Ken Hitchcock už před zápasem varoval, že k něčemu dojde. Odveta se chystala. Čekali jste tedy přiostřené dění na ledě?

„V šatně se o tom samozřejmě mluvilo a několik hráčů to připomínalo. Ale Martin Havlát v tom nehrál vůbec žádnou roli v tu chvíli. Nakonec to ke konci zápasu začali ostří hoši, náš Donald Brashear s jejich Robem Rayem.“

Ale tihle dva pořízci se prali sami, kde nastal ten zlom?

„Když Brashear pak odcházel do šatny, napadl ho cestou ještě jeden ze soupeřů, a to byl ten spouštěč. Pak to všechno jelo. Nakonec bylo jedno, zda-li jste technický hráč nebo ne, však se praly i takové hvězdy jako John LeClair či Mark Recchi.“

Musím říct, že jsem překvapený, jak dobře si to i po patnácti letech pamatujete.

„(úsměv) To jsou spíš takové útržky…“

Vy jste byl v té první sadě a pobil jste se se Shaunem Van Allenem. Prali se takřka všichni, co v tu chvíli byli na ledě. Napadlo vás v ten moment, že by se zápas mohl takhle zvrhnout?

„Jakmile se začnou bít brankáři, tak pak už se může stát cokoliv. To bylo vidět okamžitě při dalším buly, kde se do sebe hned pustily další dvě dvojičky a všichni už začali být neskutečně vyhecovaní.“

Co se dělo na ledě fanoušci viděli, ale jak to probíhalo v šatně, kam jste vy zamířil mezi prvními?

„Sledovali jsme ty ostatní rvačky tam na velké obrazovce, fandilo se a bylo veselo. Ale užívali jsme si už